En general los problemas habituales que nos encontramos cuando vamos a un hotel son, muchas veces, según Marta Blanco, coordinadora jurídica de OCU, “la diferencia entre las expectativas creadas con la realidad que luego nos encontramos”.

Por eso, si nos encontramos con algo que no hemos contratado o que el servicio no es el esperado “hay que reclamar primero en el mismo hotel, con independencia de si lo hemos contratado mediante una agencia, porque quizá lo pueden solucionar allí en el momento”, aseguró Blanco. También hay que “comprobar bien qué incluye el ‘todo incluido’ para no llevarnos sorpresas”. Si no nos dan solución “lo haremos posteriormente en la agencia o incluso ante los servicios de consumo y la dirección general de turismo”.

¿Cuál es la forma más segura de contratar un hotel? Si lo contratamos mediante una agencia de viajes “es aconsejable buscar alguna que esté adherida al sistema de arbitraje de consumo, y lo sabremos porque deben tener una pegatina en la entrada del local u otro lugar visible”, comentó la coordinadora jurídica de OCU.

Pero, ¿y si lo contratamos online? Marta Blanco aconsejó en SER Consumidor que “hay que leer atentamente las condiciones generales y comprobar que la página cuenta con una dirección física en España y que tenga un teléfono o un email con el que poder contactar con ellos si hay problemas”. Además, si lo pagamos vía online “hay que hacerlo desde el ordenador personal evitando las redes wifi públicas”.

Otro de los consejos que dio la coordinadora jurídica de OCU es contratar un seguro de cancelación si las fechas en las que contratamos podemos tener algún problema”.

También recordó que hay que tener especial cuidado con los viajes combinados (hotel, viaje, etc): si el hotel forma parte de un paquete vacacional, “hay que saber que si lo anulo con menos de 15 días de antelación me van hacer pagar una penalización que está entre el 5 y el 15% además de gastos de anulación y gestión”. Dependiendo de la fecha en ls que demos el aviso de cancelación, así será la penalización. Aunque recordó que “lo mismo pasa con la agencia: si hay cancelaciones nos deberá indemnizar en función del tiempo con el que nos lo avise".