¡Viva la tribu!

Resulta estimulante -y sobre todo muy cómodo- hablar sobre algo –lo que sea- basándose en intuiciones propias o en ideas prefijadas. Se pasa muy bien, ¿eh?, y pueden surgir unos debates de aúpa. Pero yo creo que es mucho más provechoso -y más concluyente- hacer eso mismo, pero sobre datos reales.

Y resulta que hoy el CSIC -no el CIS, el CSIC, el Consejo superior de investigaciones científicas- ha confirmado algo que ya nos olíamos: que vivimos cada vez más en burbujas, en cotos cerrados, en zonas de confort donde vemos, leemos, escuchamos o hablamos con gente, de los nuestros. Esa es una tendencia indudable, agudizada exponencialmente por el boom de las redes sociales, pero a la cual el CSIC da otra vuelta de tuerca. Ojo al titular del estudio: “La mayoría de los españoles prefiere no relacionarse con quien tiene simpatías políticas distintas”.

Yo no sé ahora mismo si fue antes el huevo o a la gallina; si han sido los políticos con su sectarismo los que han contaminado a la sociedad, o si ha sido a la inversa. Porque al fin y al cabo los políticos no son una raza especial, no son extraterrestres caídos del cielo. Pero sea como sea, el dato me parece atroz. Atroz. Es que sólo de imaginarlo ya me salen ronchas. Yo, por ejemplo, tengo amigos -y familiares, bastantes- independentistas; otros que no. Tengo compañeros de trabajo que votan al PSOE, otros a Podemos, a Ciudadanos; he jugado al fútbol y soy amigo de un ex diputado del PP; hasta creo que una conocida mía se ha hecho de Vox, tendría que confirmarlo.

Pero, entonces, a la vista de este panorama y de este estudio… ¿Qué se supone que debería hacer? ¿Empezar a poner líneas rojas y cordones sanitarios en mis relaciones personales; en mis simpatías? Conmigo que no cuenten. Esto es una epidemia, la bacteria de la tribu ataca de nuevo, pero creo tener la suerte de estar vacunado. Creo, al menos por ahora.