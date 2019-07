'Annabelle vuelve a casa', la historia de la terrorífica muñeca poseída

Annabelle vuelve a casa y no dejará a nadie indiferente. Esta vez la muñeca poseída está bajo llave en la sala de objetos que los Warren tienen en su casa, pero nada podrá contenerla. Una noche Annabelle despierta a los espíritus malignos de la habitación con un claro objetivo: la hija de los Warren y sus amigas.

McKenna Grace, Madison Iseman y Katie Sarife, protagonistas de esta entrega de la saga, definen la película como una montaña rusa. “Es genial porque cuando la ves es muy distinta a las demás en el sentido de que tiene alivio cómico, pero después te acuerdas de que estás viendo una película de terror. Ellas han dicho esto y realmente me gusta, decían que es como una montaña rusa”, dice Grace.

Esta es la tercera película de la saga Annabelle y la séptima del conocido por sus fans como Warrenverso. Y después de tanto tiempo siguen buscando la forma de diferenciarse. “Siempre tratamos de pensar diferentes escenas, diferentes sustos y eso lo hace complejo, especialmente si ya habías hecho varias películas del género. Pero creo que las películas son lo suficientemente diferentes, son distintos tipos de spin-offs, La Monja, The Conjuring y Annabelle se basan en distintos personajes y eso nos permite crear ideas y sustos basándonos en algo más específico de la película que estamos haciendo”, explica James Wan.

En esta ocasión su recién estrenado director, Gary Dauberman, pretende reflejar cómo fue para Judy, la hija de los Warren, criarse en un hogar así y con unos padres así. Ella declara que no le gusta ni siquiera pensar en ella y que, a día de hoy, sigue sin ser capaz de mirarla a los ojos.

Annabelle tiene un largo recorrido en el universo de los Warren, y es que a su productor y guionista, James Wan, le apasionaba la idea de la existencia de una muñeca maldita. “La primera vez que oí sobre los Warren me enteré de que uno de los casos que investigaron fue el de una muñeca poseída. Soy un gran fanático de los Warren, para empezar, y me encantan los muñecos espeluznantes y terroríficos. Así que la idea de que ambas cosas pudieran unirse en una película me emocionaba muchísimo y eso fue en gran parte el motivo por el que quería hacer la primera The Conjuring”.

Annabelle fue uno de los extraños sucesos que investigó en 1970 este matrimonio de parapsicólogos: Ed y Lorraine Warren. Nos la presentaron en Expediente Warren, y desde entonces Annabelle ha estado presente en todas las películas de la saga. Aunque con una apariencia totalmente distinta a la de la muñeca original, que en vez de ser de porcelana era de trapo y estaba basada en las ilustraciones de un cuento infantil.

En 1970 una mujer regaló a su hija, estudiante de enfermería, una de estas muñecas, que habían sido fabricadas en serie por una empresa de juguetes. Donna se la llevó a su casa y, a los pocos días, empezaron a pasar cosas sin explicación. Ante esos sucesos los Warren llegaron a una conclusión: un espíritu diabólico estaba unido a la muñeca. Tras resolver el caso tomaron la decisión de encerrar a Annabelle en una urna de cristal en su casa, que es donde empieza esta nueva entrega de Warner Bros: Annabelle vuelve a casa.

Esta solo era una breve introducción de lo que íbamos a ver en Expediente Warren, pero estaba claro que la muñeca tenía todas las cualidades para convertirse en protagonista de su propia saga. Y así fue, en 2014 se estrenó la primera entrega de Annabelle. En ella John le regala a Mía, su esposa embarazada, una muñeca antigua. Una noche, una secta satánica les ataca brutalmente y provocan que un ente maligno se apodere de Anabelle.

La primera entrega de esta nueva saga no estuvo a la altura de Expediente Warren, no alcanzó el mismo éxito ni de crítica ni de público. Es más, decepcionó a gran parte de los aficionados del género que no encontraron en esa película la atmósfera que había en Expediente Warren.

En la segunda entrega, Annabelle Creation, ya con mejor crítica, se cuenta al espectador el origen de todo. La acción comienza con el fabricante de muñecas y la muerte de su hija. Y nos acaba descubriendo cómo Annabelle se convierte en lo que es. Los críticos elogiaron de este film el ambiente y las actuaciones. Y la señalan como una gran mejora sobre su predecesora.

Ahora Annabelle vuelve a las pantallas para lo que se supone que será el cierre de la historia. Veremos si realmente lo es y si logra estar a la altura de lo que los fans del género y de la saga esperan.