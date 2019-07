"No hay peligro en las cremas de protección solar"

Las cremas solares

“El etiquetado de las cremas de protección solar analizadas por OCU es correcto”. Lo ha dicho hoy en Ser Consumidor María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, a raíz de la denuncia de OCU que decía que varios cremas de protección solar, ISDIN y Babaria protegían menos de lo que ponía en su etiquetado. Ha dicho también que “no hay ningún peligro en su uso”, aunque si ha reconocido que puede haber “alguna variabilidad, por lo que hemos informado al grupo de expertos responsable de los métodos de referencia para que analice estas diferencias”. A su juicio podrían deberse a las nuevas presentación, como los sprays, etc. También ha dicho que la “farmacovigilancia no ha detectado problemas entre los usuarios”. Por su parte, el portavoz de OCU, Enrique García, ha dicho que no es tolerable una “variabilidad tan importante entre lo que dicen las marcas, ISDIN y Babaria, y la realidad”. Tampoco ve razonable escudarse en que no hay denuncias de los usuarios “porque no conocen el mecanismo de farmacovigilancia ni relacionan una posible mala protección del producto o un mal uso efe la crema”.

Viajes: La nueva normativa europea es muy beneficiosa

Francisco Fonseca, jefe de la Representación de la Comisión Europea en España ha analizado hoy en Ser Consumidor la campaña que ha apuesto en marcha la UE para dar a conocer los nuevos derechos de los consumidores en sus viajes. “Queremos que conozcan sus derechos y también que los ejerzan. La nueva normativa es muy beneficiosa para los consumidores”.

Intercambio de casas: 'Home Exchange'

¿Intercambiarías tu casa con unos desconocidos para irte de vacaciones?. Hoy hemos hablado de este fenómeno del intercambio con la portavoz de una de las empresas lideres del sector, Pilar Manrique que ha dicho que “en España ya hay más de 60.000 viviendas que se usan para estos fines”. También hemos hablado con un usuario habitual de este método de vacaciones que ha afirmado hacer "dos intercambios al año: uno al extranjero y otro a nivel nacional".

Aceite de oliva más “fiable”

También hemos hablado de dos iniciativas sobre el aceite de oliva:; una para conseguir mayor durabilidad de los aceites y otra para mejorar la información al usuario. También hemos contado cómo es una app sobre trueque.