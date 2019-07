Una vez que sabemos que el sexo puede (y debe) practicarse a lo largo de toda la vida, quisimos entender qué ocurre en realidad con nuestra vida sexual cuando llegamos a la tercera edad. Zoraida Granados, sexóloga especializada en tercera edad y duelo nos comentó que “Dependerá siempre de la calidad de vida que haya tenido la persona, pero la sexualidad en los mayores está más rodeada de mitos que de realidad.”Es más frecuente la soledad en mujeres que en hombres; en hombres se da más el síndrome del viudo: Tras perder a su pareja consiguen otra pero solo para paliar la soledad. Muchas de las reticencias a tener una nueva pareja parten de la familia. Hijos que no quieren que sus madres estén con otra persona porque querían mucho a su padre fallecido. “Hablamos de necesidades básicas y una es el afecto, otra la amistad y otra los cuidados. La felicidad pasa por tenerlas cubiertas y ser responsables de nuestras propias emociones.” Por eso la psicosexóloga afirma que “permitir el sexo en las residencias de ancianos sería una pauta de salud. Establecer las pautas para admitir que transmitir afecto y las caricias son saludables. Es una necesidad de contacto. Hay ancianos que se aferran a un osito de peluche por la necesidad de tener contacto”. La carga sexual de la mayoría de los comportamientos la ponemos los adultos, ni los niños ni los ancianos la tienen; por eso es bueno entender que esas demostraciones de afecto basadas en caricias, en dormir con alguien, no implica penetración ni el sexo tal y como lo entendemos.

Para aquellas personas interesadas en profundizar y conocer la sexualidad femenina, el último libro sobre el tema es Tu vagina habla, de Isabella Magdala. A partir de testimonios personales, la autora describe el convepto que tenemos de nuestra vagina y cómo nos relacionamos con ella, mostrándonos cómo hablan nuestras vaginas. “Cuentan lo que nosotras no nos atrevemos a contar, que son una parte más de nosotras y que hay una relación íntima las 24 horas del día 365 días al año. Y hay mujeres que mueren y ni siquiera se han planteado observársela. Sigue siendo un tabú la vagina en sí. “Sería un gran paso adelante que las madres nos empeñáramos en que nuestros hijos conocieran sus genitales.”

Nico es un niño que acaba de terminar tercero de primara en el colegio religioso concertado Jesús Nazareno de Getafe. Este curso, Nico quería explicarle a sus compañeros de clase que, aunque siempre había sido Nico, hasta ahora no habían podido llamarlo así. Tiene una hermana melliza, Blanca, él es un niño trans. La profesora de Nico, Eva Planells, fue la encargada de preparar a la clase previamente. De esta manera los compañeros de Nico fueron aprendiendo sobre identidad de género casi sin darse cuenta. “Esto es un trabajo de equipo, porque si no, las cosas no salen bien. Empezamos con juegos, con charlas, con cuentos y vídeos en los que hablábamos de respeto, de identidades diferentes, jugando todo el rato. Les pedí que expresaran un deseo en un dibujo y Nico deseó ser un niño. A partir de aquí todo fue rodando y el primer día de clase después de los Reyes, cuando todos jugaban con los juguetes, Nico contó que era un niño trans y que a partir de ahora, era el hermano y no la hermana de Blanca”. Por este trabajo, la tutora recurrió a Isidro García, trabajador social, experto en transexualidad infantil quien acompañó a la familia psicológica y educativamente para que pudieran normalizar la realidad sexual de Nico: “ La transfobia hace sufrir mucho a los pequeños y que no sean entendidos por sus compañeros, lo lleva a procesos depresivos muy fuertes.” Por este trabajo tan elaborado, Nico y sus compañeros de clase han recibido el reconocimiento de la Policía Local de Getafe, quienes destacaron lo difícil que es la vida de las personas transexuales, especialmente de los niños.

Julián Jaén, El Patillas nos contó cómo La empresa Bio, cansada de que los productos higiénicos coticen al 19% en Alemania, ha lanzado la Revolución Rosa. A partir de ahora, venden sus tampones dentro de libros, puesto que el gravamen por los libros no supera el 7%. The Tampon book se trata de un libro con textos sobre la menstruación de una activista e ilustraciones de la española Ana Curbelo. Un libro con 15 tampones que cotiza como un libro. ¡Fantástica idea! Campaña premiada en el Festival de Creatividad de Cannes. Y a partir del próximo año, Reino Unido vacunará de VPH a todos sus infantes, niños o niñas, para así intentar poner remedio a lo que ya es una epidemia: la enfermedad de transmisión sexual que afecta a un 80% y que es responsable de la mayoría de los cánceres de cuello de cérvix (segundo de más mortandad en España), cáncer de pene, garganta, boca y ano. Tanto los hombres como las mujere somos transmisores y se infecta incluso por el sexo oral, no es necesario que haya penetración coital. Por eso es importante vacunar a niños y a niñas. Y yo me despedí, ya saben… ¡Deseándoles un bendito verano con mucho sexo!