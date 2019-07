Carlos Sainz: "Siempre me he sentido un piloto capaz de luchar por el Mundial algún día"

El único representante español en la Fórmula 1 desde la marcha de Fernando Alonso a finales de la pasada temporada está de enhorabuena. Después de que McLaren “confirmase”, como él apunta, su continuidad la próxima campaña, Carlos Sainz pasa por El Larguero: “Lo mío, más que una renovación de contrato fue un recordatorio a todo el mundo de que yo tenía dos años de contrato con McLaren”.

El piloto madrileño se coló en Silverstone en la sexta posición entre los inquebrantables de la parrilla, dejando por detrás a Vettel: “No creo que fuera mi mejor carrera, sí que fue de mucha tensión, mi madre no disfrutó mucho, pero yo sí”, asegura entre risas, antes de culminar la broma: “El Karma le pasó factura a Ricciardo por el manotazo de antes de la carrera”.

Sainz ha sido ambicioso ante las preguntas de Yago de Vega y Ponseti: “Desde que llegué a la Fórmula 1 siempre me he notado un piloto capaz de algún día luchar por un campeonato del mundo, ojalá me llegue la oportunidad y cuando llegue la oportunidad estaré listo”. Preguntado por su primer podio, ha apuntado: “Llegará, pero mejor si llega con mérito, habiendo hecho una carrera donde eres el tercer coche más rápido, no donde tres se chocan”.

“Si hay alguien capaz de meterse en la pelea es McLaren, por eso confío en este equipo y creo que son capaces. El cambio de reglamentación que va a haber en 2021 va a ser la mejor oportunidad para estos equipos que quieren meterse en la pelea (…) Cambios grandes grandes este año no va a haber, lo que sí que estamos intentando es adelantarnos un poco a la jugada y dar ya el siguiente paso para el año que viene”, ha asegurado.

Por último, ha calificado el esfuerzo de la escudería británica: "Creo que desde el año pasado McLaren tomó un giro, resetearon el concepto del coche y desde entonces ya no vamos para abajo y estamos empezando a ir un poquito para arriba, aunque estamos muy lejos de donde queremos estar".