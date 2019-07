Un conflicto político congelado

Tiene razón Pedro Sánchez, la consulta de Podemos es una “mascarada”. Gente del propio partido de Iglesias lo ha dicho. Pero que no se confunda el presidente. Él es el encargado de formar gobierno. Y por mucho que intente repartir las culpas, será el primer responsable de este lío si acaba en fracaso. Siempre con la mirada puesta en el retrovisor por miedo al independentismo y a la derecha política y económica, Sánchez no ha osado hacer una propuesta de gobierno reformista para dejar atrás los impulsos reaccionarios del tripartido conservador. Los electores no votaron por el triste espectáculo de estos días. Y si esto acaba en elecciones, de una cosa no me queda duda: unos y otros, PSOE y Podemos notarán el castigo de la abstención.

El presidente Torra, con el aplauso del expresidente Artur Mas, anuncia que no tiene ninguna intención de convocar elecciones cuando se conozca la esperada sentencia del Supremo. En realidad, hay razones para convocarlas ya, con la Generalitat paralizada y sin perspectivas de aprobar presupuestos. Pero además, según sea la sentencia del Supremo, sería probablemente la última oportunidad del independentismo para conseguir una mayoría absoluta. ¿Por qué lo rechaza Torra? Porque, como se deduce del pacto PSC-Junts per Catalunya en la Diputación, el proceso catalán ha entrado en una nueva fase: "el conflicto político congelado”, en expresión del profesor Ferrán Requejo. Y, en este punto, la prioridad de Torra y de Junts per Cat no es otro que frenar a Esquerra Republicana. No fuera que les quitara la presidencia.

Aviso para navegantes, que en este caso somos todos. “Entre el rearme mundial, la debilidad del multilateralismo y la desinhibición en el recurso a la fuerza, todas las condiciones están reunidas para una multiplicación de las crisis. Y no serán crisis latentes, sino confrontaciones importantes”. Lo ha dicho el general François Lecointre, jefe del estado mayor francés, en una entrevista en Le Monde.