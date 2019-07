Cinco preguntas sobre los riesgos de FaceApp, la aplicación de moda

FaceApp es una aplicación que simula cómo puede ser nuestro aspecto avejentado. Esa simulación se hace a través de una aplicación móvil que se ha puesto de moda hasta el punto de que encabeza la lista de las más descargadas ya no en España sino a nivel global.

El éxito de la aplicación ha hecho que varias personas alcen la voz sobre los riesgos que conlleva ya que el desarrollador también recopila datos y esa información se almacena en Rusia. Natalia Martos, CEO y Fundadora del despacho de abogados Legal Army y experta en tecnología y privacidad, ha explicado en ‘Hora 25’ los riegos de la aplicación, cuya política de privacidad califica de “aberración jurídica”.

¿Por qué tenemos que pensarnos dos veces el uso de esa app? ¿Qué dice la propia aplicación en su política de privacidad?

Lo más curioso es que cuando te descargas la aplicación ni siquiera llegas a leer la política de privacidad ni aceptarla. Por lo tanto, por el mero uso de esta aplicación, ya estás aceptando una serie de cosas y de derechos que estás cediendo, cosas que desconoces y que luego descubres leyendo esta política.

¿Empezamos a usar la aplicación sin aceptar el uso que van a hacer de nuestros datos?

En este caso ni nos informan de ello, descargas la app y solo si tienes interés en la política de privacidad puedes localizarla y allí lo que encuentras es una aberración jurídica y que está en contra de todo el derecho fundamental a la protección de datos y descubres lo que es la antipolítica de privacidad.

¿Cómo es posible que cualquier usuario pueda usar estar aplicación que no cumple con la normativa?

En primer lugar no se identifica a la empresa que está detrás de esto, por lo tanto no sabemos la nacionalidad de la compañía, tampoco sabemos dónde se almacenan los datos. Se dice que en Rusia pero la política de privacidad se dice que en Estados Unidos o cualquier otro país. No sabemos lo que estamos aceptando ni sabemos a lo que lo que nos estamos sometiendo.

¿Qué información recopila la empresa, la foto que subimos o el carrete entero de nuestro móvil?

Si lees bien la política de privacidad en unas líneas de una vaguedad extrema te dicen que incluso tiene un localizador que te dejan dentro del móvil cuando te descargas la aplicación con el cual podrían acceder al resto de información que tienes en el móvil, entera.

¿Somos conscientes de valor de nuestros datos?

No, no lo entendemos, poco a poco nos vamos concienciando pero en temas de privacidad a día de hoy no somos conscientes de él y ha primado más lo impactante que es esta aplicación pero no nos damos cuenta de que hacemos una cesión que se hace a una compañía que no se identifica, que dice que cede datos a terceras empresas. No se sabe para qué y que te dice que te van a mandar anuncios en función de tus gustos que averiguan a través del análisis de tu dispositivo móvil.