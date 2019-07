De la noche a la mañana, FaceApp se ha convertido en una de las aplicaciones más populares del momento. No solo en España, donde se encuentra entre las más descargadas, sino en todo el mundo. Todo ello gracias a un sistema neuronal basado en la inteligencia artificial mediante el que la persona que se ponga frente de la cámara puede descubrir cómo será dentro de unas décadas.

Un éxito no exento de polémica, ya que la privacidad de quienes utilizan esta aplicación está en entredicho por culpa de una política que no deja del todo claro a dónde van las fotografías y los datos de sus usuarios. Cada vez que un usuario acepta las condiciones de uso de la aplicación, este acepta que sus datos pueden ser cedidos a terceros. Sin embargo, desde la compañía no explican qué podrían hacer con dicha información.

FaceApp se defiende de las críticas

Esto, unido a que la base central esté fuera de la Unión Europea, dificulta la legislación comunitaria sobre la protección de datos, una de las más exigentes. Ante la preocupación de sus millones de usuarios, los desarrolladores de la app se han defendido a través de un comunicado en el que explican cómo procesan tanto las fotografías como los datos de sus usuarios.

Un comunicado, recogido por el medio especializado TechCrunch, mediante el que responde a algunas de las principales preocupaciones de sus usuarios: "FaceApp realiza la mayor parte del procesamiento de fotos en la nube. Simplemente subimos una foto seleccionada por el usuario para editarla. Nunca transferimos ninguna otra imagen del teléfono a la nube".

Cómo eliminar todos tus datos de FaceApp

Según explica la compañía, desde FaceApp optan por almacenar la foto en la nube por motivos de "rendimiento y tráfico". De hecho, asegura que "la mayoría de imágenes" se eliminan de sus servidores dentro de las 48 horas posteriores a la fecha de subida para aligerar espacio. Sin embargo, no concretan qué quieren decir con "la mayoría".

Por otro lado, los responsables de la aplicación reconocen que todas las funciones de FaceApp están disponibles sin iniciar sesión: "El 99% de los usuarios no inician sesión, por lo que no tenemos acceso a ningún dato personal". También reconocen que no venden ni comparten los datos de terceros y que estos no son transferidos en ningún momento a Rusia: "Aunque el equipo principal de I + D se encuentra en Rusia, los datos del usuario no se transfieren a Rusia".

Sin embargo, la compañía acepta solicitudes de los usuarios para eliminar todos sus datos de los servidores: "Para el procesamiento más rápido, recomendamos enviar las solicitudes desde la aplicación móvil FaceApp usando "Configuración-> Soporte-> Reportar un error" con la palabra "privacidad" en la línea del asunto. Estamos trabajando en la mejor interfaz de usuario para eso". Por lo tanto, para borrar todos los datos de la plataforma, tan solo tienes que seguir estos pasos.