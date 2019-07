Soldado: "El estilo de Harry Kane puede pegar en el Real Madrid"

Roberto Soldado ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Granada después de vivir dos experiencias fuera de España en el Tottenham y en el Fenerbaçhe turco y valora su regreso en El Larguero con Yago de Vega.

"Contento, siempre volver a casa… no puedo tener ninguna queja. Tenía ganas de volver a disfrutar de LaLiga. Llego a un equipo con las ganas de hacer las cosas bien y aunque vaya a ser un año difícil, vamos a luchar", reconoce sobre su vuelta a LaLiga.

En cuanto al porqué de la elección de Granada dice que “en Granada conozco a la gente que lo está dirigiendo, son gente de fútbol y están haciendo muy bien las cosas. Están haciendo una familia en el equipo y eso significa que las cosas se van a hacer bien”.

A sus 34 años afronta una nueva temporada como profesional en la que “espero que se vea al mejor Soldado, llego con esa ilusión. Todos estos años no se me ha seguido mucho pero yo he trabajado igual. La ilusión es esa, recuperar mi mejor versión y dar lo mejor de mí para que sea un gran año para todos. El cuerpo técnico saca el máximo partido a los jugadores y estoy seguro de que van a hacer lo mismo conmigo”.

“En Turquía había mucha inestabilidad en el club, la liga no es tan competitiva y tenía que cambiar. Sé que aquí mi familia se va a acoplar al 100%”, explica sobre su paso por el fútbol turco.

Quizás una de las 'espinitas' que tenga Roberto Soldado en su carrera sea la de Inglaterra, aunque admite que “en ningún momento me arrepentí de irme al Tottenham, estaba convencido de que mi forma de jugar se iba a acoplar perfectamente allí. Después de los primeros 3 meses el equipo no arrancó bien, destituyeron al entrenador que apostó por mí y cambió todo. Justo empezaba a explotar Harry Kane y fue el jugador que dio un nivel excelente aquella temporada. Se le veía en los entrenamientos que definía bien, pero cuando empezó a competir ahí se le notaba que tenía algo especial”.

Allí coincidió con Harry Kane cuando el delantero inglés daba sus primeros pasos: “Sin duda, creo que es uno de los mejores delanteros de Europa y lo ha demostrado. Algún día dará el salto a otra liga y bueno, rendirá al mismo nivel. Sí, puede ser, su forma y su estilo puede pegar por la forma del Real Madrid”, sentencia.