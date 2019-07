Paula Badosa: "Estaba sin ganas, cuando el tenis es mi vida; salía a la pista y me ponía a llorar"

Paula Badosa, una de las mayores promesas en el tenis español, ha reconocido con valentía que ha sufrido depresión. Una enfermedad que le ha impedido disfrutar jugando al tenis, y perder la ilusión por el deporte que le apasionaba. Una de las figuras clave en este proceso de recuperación fue su entrenado, Xavier Budó, que ayudó a una chica de 21 años a recuperar un autoestima que tenía por los suelos.

La tenista española se encuentra de esta forma: "Estoy mucho mejor, feliz y muy contenta. Puedo afirmar que he salido de ese bache un poco largo que he pasado, y estoy muy orgullosa de ello"

La victoria en el torneo junior de Roland Garros, y los grandes resultados en Miami o Mallorca por ejemplo, significaron uno de los grandes escollos psicológicamente para Paula Bados: "Se creó una especie de expectación y presión, que me influyó tanto, que me superó por completo. Me han pesado un montón las comparaciones con Garbiñe o Sharapova, todo esto cuando apenas tenía 17 años. A alguien de esta edad este tipo de comparaciones les hace más mal que bien".

"Estaba sin ganas, cuando el tenis es mi vida, Salía a la pista y me ponía a llorar, me venía una emoción que no sabía controlarla, no sabía gestionarla", así afectó la depresión a Paula Badosa.

Esta historia se ha hecho pública, poco después de que Álex Abrines también anunciara todo el sufrimiento por el que había pasado. Una historia con la que se identificó la tenista española, que logró superarla: "¿Cómo se supera? Creo que rodeándote de la gente que quiere lo mejor para ti, gente que te de mucho cariño. Salir sola es muy complicado, Xavi (Xavier Bardós, entrenador) me ayudó muchísimo".

Esta joven promesa del tenis ya ha superado esta enfermedad: "Ahora lo disfruto mucho más".

Quería compartir algo con vosotros. En los últimos meses sufrí depresión, ansiedad y tenía miedo de salir a pista a competir. Es lo que no se ve del deporte de alto nivel. Pero he trabajado para volver a ser feliz y tengo claro mi camino: #FightForIt 💪pic.twitter.com/dhWNJ2NmNi — Paula Badosa (@paulabadosa15) July 19, 2019