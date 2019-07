Los flashes del FIB deslumbran a Lana del Rey

Tras una floja y poco concurrida jornada inaugural, el FIB coge impulso en la cita del viernes con un instagrameado concierto de Lana del Rey (a priori el cabeza de cartel de esta edición), el show de The 1975 y los burgaleses de La M.O.D.A. La estadounidense fue el foco de las cámaras pero acabó desencantando a lo fibers menos fanáticos.

Empezó tarde, pero lo hizo con 'Born to die'. Lana del Rey salió al escenario principal de Benicasim como una verdadera diva del pop, aunque su aura se fue desinflando con el paso de los minutos hasta llegar a un concierto que no quedará para la historia del festival. Con cada canción, los móviles sobresalían de las cabezas y el público se animaba, sobre todo cuando la neoyorquina aprovechaba para dirigirse al público -y eso que en varias ocasiones se refería a Valencia en vez de Benicasim-.

'Video Games' y 'Summertime Sadness' fueron sus temas más aclamados, los cuales cayeron por la mitad de su concierto. Un setlist que no pudo alargar a más de 15 canciones ya que su show, entre palmeras y columpios, tuvo que reducirse a una hora cuando en realidad tenía que haber cantado media hora más. No sabemos si eso fue un acierto o no ya que viendo su espectáculo tenía pinta de haber sido más de lo mismo.

El final llegó con 'West Coast' y fue el momento de baño de masas. Lana bajó al foso y se paró con los fans que estaban en primera fila. Los selfies fue un momento mágico para estos fibers pero acabó siendo un tramo aburrido para aquellos que estábamos más atrás, ya que fue más de diez minutos. Tantos flashes acabaron deslumbrando a la de Nueva York.

Los secundarios triunfaron

Los que sí que dieron el callo fueron The 1975. Con la corbata como si llevase 3 horas en la barra libre de una boda, el líder de la banda de Manchester brilló gracias a su gran último disco 'A Brief Inquiry Into Online Relationships' y no se dejó ni un éxito en la guantera. Con una puesta de escena digna de una banda que apunta alto, bailarinas poniendo en forma los bailes de Matthew Healy, y diapositivas que permitían un karaoke con el público. Eso sí, siguen fieles a sus anteriores trabajos para poner la guinda: 'Chocolate', 'Sex' y 'The Sound'. Además de las charlas de algún asistente pensando de dónde viene el nombre del cuarteto inglés hay que destacar las actuaciones de Gus Dapperton y Superorganism.

Entre los británicos y la americana aparecieron unos de Burgos. La Maravillosa Orquesta del Alcohol siempre son un acierto y eso que tras hacer casi todos los festivales del año pasado ya les tenemos muy trillados. Con apenas una hora de concierto, los chicos de la camiseta blanca sin mangas van a tiro fijo: 'Vasos Vacíos', 'Nómadas', 'PRMVR', 'Mil demonios'... El rush final es inconfundible con '1932', 'Gasoline' y 'Héroes del Sábado'. Un auténtico oasis de festivaleros nacionales que en esta edición han ganado terreno y también pudieron disfrutar de Bifannah y Monterrosa en la jornada del viernes.