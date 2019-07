Vetusta Morla demuestra quién manda en el FIB

‘Un día en el mundo’. Vetusta Morla regaló un espectáculo único con motivo del veinticinco aniversario del Festival Internacional de Benicasim en el que revivió su primer disco que ya cumple una década. Los madrileños reinaron en la última jornada de esta edición e incluso se llevaron el trofeo de vencedores del festival (con el permiso de Kings of Leon). George Ezra, Franz Ferdinand, Soleá Morente, Cariño y Cupido completaron el último día del FIB.

Llegó el día en el que una banda nacional estuviese muy por encima de la cartelera internacional de Benicasim. Vetusta Morla desplegó un show impecable rememorando ese primer disco ‘Un día en el mundo’ que para muchos de los nuevos fibers fue ese “primer amor” indie. Ese primer disco que les enganchó para siempre. Pucho, Galván y compañía han creado más arte en estos nuevos tiempos (por ejemplo ‘La deriva’) pero con citas como la de anoche, la sombra de ese primer elepé es más eterna que nunca.

El 30 de diciembre de 2018 mostraron esta fusión del pasado con el presente en el Palacio de los Deportes de Madrid y en el FIB lo han vuelto a repetir en modo festivalero. Las dos únicas veces que lo han hecho. Esta vez empezaron con ‘Autocrítica’ en vez de ese mítico videoclip de ‘Un día en el mundo’ que abrió el de hace medio año. ‘Rey Sol’, ‘Copenhague’, ‘Valiente’... sonó el disco íntegro con incluyendo ‘Boca en la tierra’, ‘Maldita dulzura’ y ‘Los días raros’ de su segundo largo ‘Mapas’. Esta última fue para cerrar el concierto -hay cosas que nunca cambian-. Todo ello incluyendo los coros del “lo lo lo, la la la” de ‘Saharabbey Road’, uno de sus mejores temas que por desgracia ya ha desaparecido de su setlist habitual. Mención especial para ‘Iglús’, un precioso single que tiñó de verde el escenario principal del FIB. El productor Campi Campón fue invitado especial.

“Está haciendo lo de Lana del Rey pero bien”, decía un fiber cuando el vocalista de Vetusta saltó al foso para saludar, bailar y microfonear a los de las primeras filas. Benicasim era una fiesta, como lo ha sido durante 25 años en estas fechas. Pucho recordó su primera vez en el festival hace 22 años y no tardó ni un minuto en meterse al público en el bolsillo, por algo es de los mejores ‘frontman’ españoles, por no decir el mejor. Así fue otro día en el mundo.

El lado internacional

No todos los focos señalaban a Vetusta Morla. En el escenario principal también tocaron dos bandas ansiadas por la vertiente guiri: Franz Ferdinand y George Ezra. El de Glasgow sabe como se juega a esto y le queda como un guante este tipo de formatos. De ‘Now you Girls’ a ‘Take me Out’. Un lujazo cada vez que el escocés pasa por España, y mira que no son pocas. En 12 ocasiones ha pisado el FIB. Por su parte, George Ezra fue otro de esos conciertos multitudinarios y que apetece que no acaben nunca. El británico lo reventó con ‘Shotgun’ y ‘Budapest’, que sonaron de cierre a su directo donde cuadró diez de sus éxitos.

A la vez estaba Cupido. Esa banda que galopa entre lo indie electrónico y el trap. El autotune ha llegado a los festivales para quedarse. Pimp Flaco y Solo Astra unieron fuerzas y sacaron ‘Préstame un Sentimiento’, y con él están haciendo vibrar a casi todos los festivales de la península. Su plan es sencillo pero directo: mirar al público y darle lo que quiere. Hasta se preocupó de cómo estaba la batería de los móviles de los asistentes (guiño con el que empezó ‘Telepatía’). Apareció Kinder Malo, hermano del cantante, y la gente se vino arriba. Los estribillos están ya están más que aprendidos por el público -“Se te nota en la carita si no dices la verdad” de ‘No sabes mentir’ y “Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien” de ‘Autoestima’-.

El FIB llegó al fin. Y terminó como terminan todos los FIBs, con un valls. Poco antes también sonó ‘Despacito’ y ‘La gasolina’, y otras mucho más indies, de la mano de Hot Dub Time Machine. La luz se apagó y los guardas de seguridad fueron precintando los escenarios mientras pedían a los fibers que fuesen saliendo de este recinto que no ha estado tan concurrido como en pasadas ediciones, pero que ha visto cómo este 25º ha ido in crescendo.