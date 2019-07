Teodoro García Egea reitera que el PP no facilitará la investidura de Sánchez "ni por activa o por pasiva"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, cree que la petición de Pedro Sánchez para que el PP se abstenga y, así, facilite su investidura, no tiene ningún recorrido. Menos aún cuando "a las 4 pide la abstención" a su grupo y "a las 6 le ofrece a Podemos un gobierno de coperación". Según García Egea, una muestra de que Sánchez "no sabe a dónde va" y de que "no tiene un proyecto sólido".

El dirigente popular, de hecho, ha asegurado en una entrevista en Hora 25 que el actual presidente en funciones "no es una persona fiable", por lo que no van a darle su apoyo "ni por activa o por pasiva". Según García Egea, ni siquiera sus socios —en referencia a Podemos— se fían de Sánchez.

Al preguntarle por las medidas concretas que Sánchez ha expuesto en su discurso de investidura, el secretario general del PP ha reivindicado que él mismo había presentado ideas similares años atrás. Propuestas en materia de "regulación del espacio aéreo" y control de drones, de "uso de la impresión 3D en sector sanitario" o de criptomonedas para que "España lidere la cuarta revolución tecnológica".

"Me alegro de que Pedro Sánchez recoja este guante porque es importante para el futuro de la economía", ha dicho el dirigente del PP, para quien, sin embargo, no es positivo que se planteen subidas de impuestos o que no se dote de financiación a la ciencia.

García Egea reivindica el papel de Pablo Casado como líder de la oposición valora las palabras de Sánchez sobre Madrid Central son un gesto hacia Podemos, recordando que "la izquierda normalmente quiere prohibir".