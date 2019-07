"Hay hoteles que restringen el acceso de perros según el tamaño, la raza el peso, el pelo..."

Las familias que tienen perros y quieren viajar con ellos se encuentran con el problema del acceso a hoteles. Aunque “a medida que este país se va haciendo más civilizado la cosa se va haciendo más sencilla, pero seguimos estando a la cola de los países europeos donde llevar a un perro es algo normal”, comentó Fran Media, director ejecutivo de viajarconperros.es.

Además, Media también dijo en SER Consumidor que en Francia o en Alemania no hay ningún problema para viajar con perros. El problema es que “hay hoteles que restringe el acceso de perros a hoteles según el tamaño, la raza, el peso, según lo largo que tenga lo largo que tenga el pelo”. Por eso, existen portales que te ayudan a encontrar hoteles que permitan el paso a los perros, como es viajarconperros.es.

Incluso también se veta a los perros “potencialmente peligrosos”, que en realidad “no son peligrosos, solo tienen la etiqueta”, y a los dueños “les resulta más complicado encontrar hotel"

‘Renfe quiero viajar con mi perro’

Otro de los problemas es el medio de transporte, sobre todo si el perro pesa más de 10kg. La impulsora de la iniciativa ‘Renfe quiero viajar con mi perro’ en charge.org que tiene más de 90 mil firmas, Lorena Núñez, contó en SER Consumidor que los que pesan más de esta cifra no pueden viajar ni en media ni en larga distancia.

Este movimiento surgió porque ella tiene tres perros que pesan más de 20kg y le es imposible viajar en Renfe. Lorena Núñez lo publicó en redes sociales, en instagram y obtuvo respaldo de la gente y vio que no era la única con este problema Lo que la impulsora cree que “es una normativa que debería modificarse porque son muchos los usuarios que tenemos este problema. Es época de verano y la gente quiere viajar y hay muchos problemas de abandono”.

Un problema que no existe en el resto de países de Europa, “se pude viajar con mascota en los trenes, solo tienen que ir provistos de bozal y una correa que no mida más de un metro y medio. Igual que piden para el cercanías, por eso no entendemos esta discriminación para los media y larga distancia”, reclamó Núñez. Dijo que entiende que haya personas con fobias o alergias a los perros, y por eso pide “un vagón para perros, aunque sea uno al día”.