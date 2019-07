Robert-Houdin vs la magia

El francés Robert-Houdin (1805-1871) es considerado el padre del ilusionismo moderno. Este hijo de relojero fue capaz de innovar y de crear artilugios que aún hoy se siguen usando. Fue el que llevó la magia callejera al teatro, ofreciendo un espectáculo elegante y refinado para un público muy amplio.

Pero hace un año el historiador, mago y creador de ilusiones Jim Steinmeyer publicó un controvertido libro junto a Peter Lamont en el que despotricaba sobre la figura de Robert-Houdin, negando muchos de los logros que la tradición decía que había conseguido en vida.

Negar la verdad

The Secret History of Magic, título del libro, dice que Robert-Houdin no protagonizó muchos de los acontecimientos que el francés propone en su autobiografía, Confidencias de un prestidigitador y que eso lo convierte casi en un personaje indiferente para la historia de la magia; historia que como todos sabemos, nació en Estados Unidos. Esta idea ultra nacionalista y que se aleja de la realidad, viene a decir que todo lo que hay antes del mundo del teatro estadounidense del XIX, es simplemente entretenimiento carente de arte y sofisticación; no es magia.

Ni los antiguos egipcios hacían magia, ni los griegos, ni los romanos ni por supuesto la inquisición perseguía a los ilusionistas en la Edad Moderna (dudo que Steinmeyer haya visitado un solo archivo de la Inquisición en España en donde hay testimonios de ilusionistas). Eso no era magia, eso era entretenimiento, como hacer juegos malabares. Pues vale, pero por mucho que quiera pensar Steinmeyer de su fantástico país, la magia nace muy lejos de allí y fuimos nosotros quienes se la mostramos y enseñamos por primera vez.