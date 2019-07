Cómo conseguir viajes "chollo" para tus vacaciones

¿Se pueden encontrar chollos de viajes a estas alturas? Pues los responsables de dos portales especializados como Viajes Piratas y Exprime Viajes nos han contado que sí.

Vacaciones: ¿Más baratos los portales o directamente los hoteles?

¿Cómo reservas tus hoteles? ¿A través de un portal o directamente en los hoteles?

Y, sobre todo,¿sabes qué es lo más barato? Nosotros hemos comprobado otra vez qué te puede resultar más económico haciendo un comparativo. Y quizá te va a sorprender…

Roaming, ¿un peligro todavía? ¿También alquilar un coche?

Cuando salimos al extranjero, ¿todavía nos puede dar sustos el roaming? Parece que sí. Nos lo contará Marta Blanco, coordinadora jurídica de OCU. También queremos que el presidente de la asociación de consumidores La Defensa, de Baleares, nos de las pautas para alquilar un coche y evitar sustos.

Deporte “saludable” este verano

No todos los deportes son saludables, no todos nos ayudan igual a no coger kilitos este verano. Hablaremos con Jorge García Bastida, doctor en ciencias de la actividad física y deportiva, para que nos de buenas pautas.

Una app para viajar

Y conoceremos una app que te puede ayudar y mucho para organizar tus viajes por

España y en el extranjero.

El test de consumo de Manuel Burque

Y para terminar, nuestro test de consumo, lo pasará el actor y humorista… Manuel Burque.