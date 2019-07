Viva Suecia sube al escalón más alto del Low Festival

Solo un cúmulo de detalles puede quitar todos los flashes a una mítica banda como New Order, pero en la segunda jornada del Low Festival se apilaron todos estos puntos necesarios para que Viva Suecia sobresaliese por encima de todos: grupo nacional, una colección de éxitos en la mente de todos los lowers, cercanía a su localidad natal (Murcia) y sed de nuevo disco -que publicarán a finales de año-. Esa conjugación permitió que los autores de ‘Bien por ti’ sacasen mejor nota que los esperadísimos New Order y los electrónicos Cut Copy. Xoel López, Second, Cupido y Varry Brava completaron la noche del sábado en Benidorm.

Pese a abrir el escenario principal -y seguramente ser el primer concierto del día para gran parte de los festivaleros-, Viva Suecia demostró que ya come en la mesa de las grandes bandas. Rafa Val, Jess Fabric y compañía desempolvaron todo su primer disco ‘La fuerza mayor’ y remataron con ‘Otros principios fundamentales’, el LP que les catapultó. Con su nombre bien en grande sobre el escenario y mientras llegaba la noche a Benidorm, los murcianos calentaban motores con ‘Piedad’ y ‘A dónde ir’ hasta que llegó el momento en el que sacaron a relucir ‘Lo que te mereces’ (el primer adelanto de su próximo trabajo y que en Fuego y Chinchetas destacamos como uno de los mejores temas del pasado mes).

Fue entonces cuando los éxitos de Viva Suecia arreciaron sobre un público entregado. ‘Hemos ganado tiempo’, ‘Permiso o perdón’ y ‘Bien por ti’ sonaron como si fuese la última canción pero acabaron despidiéndose con ‘Amar el conflicto (Todo lo que importa)’ mientras agradecía a todos los festivaleros que hubiesen acudido a su show: “Sois mucha gente”. Viva Suecia aprovechó la situación para subrayar que muchas de estas canciones no volverán a sonar en sus conciertos y creo un ‘hype’ ante el inminente ‘El milagro’.

New Order no defraudó. Los de Manchester cumplieron con las expectativas como gran grupo y no dejaron atrás su emblemáticos temas ‘Blue Monday’, ‘Bizarre Love Triangle’ y ‘Temptation’. Un concierto que confirmó el gran estado de forma del Low festival que ha sabido combinar a la perfección nombres aptos para todos los públicos. En este caso, el grupo liderado por Bernard Summer concentró a los festivaleros más veteranos, que continuaron la fiesta con Cut Copy. El momentazo del día llegó cuando los británicos tocaron ‘Love Will Tear Us Apart’ de Joy Division que fue su guinda para cerrar un setlist que provocó aplausos, abrazos y lágrimas.

Tridente de lujo y una sorpresa

Xoel López, Cupido y Second (estos últimos en su línea) continuaron con el subidón del día, cada uno a su estilo. El gallego Xoel pasó por sus éxitos de cuando era Deluxe como ‘Que no’ o el temazo ‘El amor valiente’. Entre medias se filtró como la seda su último disco ‘Sueños y pan’ donde ‘Madrid’ y ‘Lodo’ fueron las más coreadas. Además, el de Coruña aprovechó para agradecer al Low que les apoyase cuando sacaron el elepé ‘Atlántico’: “La gente tuvo que entender aquel cambio y el Low fue ese festival que apostó por nosotros."

La norteamericana Mattiel fue la gran sorpresa y descubrimiento de la jornada. La de Atlanta se ganó al público con ‘Satis Factory’ y supo jugar su papel y concentrar a aquel público que huía de lo más mainstream del festival. El Low cerró con Cupido, Varry Brava y <<Rinocerose>> una segunda jornada donde aumentó la afluencia de lowers y dejó preparada la pista de aterrizaje para un cierre con Vetusta Morla, The Vaccines, Fangoria y Carolina Durante como grandes reclamos.