Foals saca músculo en el primer día del Low Festival

Ni la tímida lluvia fue capaz de frenar el gran arranque del Low Festival. Foals se coronó en la primera jornada del festival indie de Benidorm donde mostró su nuevo disco ‘Everything Not Saved Will Be Lost: Part 1’ y desenfundó sus temazos sin descanso ni piedad. Los londinenses Bastille, y los nacionales Mucho, Zahara, Dorian y Miss Caffeina acompañaron a esta gran noche inaugural.

Yannis Philippakis, líder de Foals, impone. Es uno de esos artistas que según pisa el escenario se come al público. Con su aura venerable -y a la vez el cariño que muestra hacia el público- fue sacando uno a uno los éxitos que ya le encumbraron hace cuatro años en el mismo escenario del Low. Esta vez, los de Oxford traían un nuevo regalo, ese disco que publicaron hace bien poco (2018) pero que cuesta digerir -pero sienta muy bien- como si de un chuletón de ternera estuviésemos hablando. Eso sí, una vez dentro, esté ‘Everything Not Saved Will Be Lost: Part 1’ se distribuye a la perfección entre su anterior setlist.

‘On the Luna’ y ‘Mountain at My Gates’ abrieron su concierto y a la vez hicieron hueco a este último trabajo como por ejemplo ‘Exits’ o ‘In Degrees’. Cada vez más cómodo sobre el escenario, el inglés de origen griego usaba su guitarra como una metralleta y apuntaba cada vez más alto. ‘My Number’, ‘Providence’ y la coreadísima ‘Spanish Sahara’ fueron cayendo. Todo ello para desembocar en ‘What Went Down’ y un apoteósico final con ‘Two Steps, Twice’. Sin obviar el momento en el que Yannis se bajó al público (guitarra en mano) para esa instantánea tan fotografiada y característica de sus conciertos.

Bastille continuó el show de sus compatriotas. Otros que presentaban disco -este más nuevo- en Benidorm. ‘Doom Days’. El concepto del disco es una gran noche de fiesta, y vaya si lo hicieron. Los londinenses cumplieron con las expectativas y con su nuevo trabajo del cual sonaron 'Joy' (un temazo por cierto), 'Doom Days', 'Those Nights' y 'Million Pieces'. En esta última, el vocalista Dan Smith se dirigió al público y recomendó que se olvidasen de gente como Donald Trump y simplemente disfrutasen de “esta noche de fiesta”.

Con cada canción, la pantalla mostraba una fecha y la fiesta fue a más cuando tocaron ‘Off The Night’, donde pidieron (como siempre) que la gente se agachara y saltara para acompañarle bailando porque "como ya os habréis dado cuenta, soy muy torpe bailando". ‘Happier’, ese hitazo junto a Marshmello, y ‘Pompeii’ pusieron la guinda.

Una bestia en el Low

“Miau, miau, miau, me parto con tus chistes” se ha convertido en el estribillo del año. Zahara arañó fuerte en la primera noche festivalera de Benidorm con su último disco ‘Astronauta’. Con ‘David Duchovny’ abrió su show y continuó con antiguos temas como ‘El deshielo’ y ‘El frío’. La jienense se ha convertido en un emblema del indie y ese traje le sienta muy bien, sobre todo cuando le toca cerrar el concierto con ‘Hoy la bestia cena en casa’.

Aquí es cuando llega el momento en el que Zahara despliega toda su fuerza, mensaje y carisma, tanto que no le hace falta soltar un speech político, simplemente la letra de esta canción es una declaración de intenciones del giro que ha dado su música en este último año. El baile -esperadísimo también- hace que en conjunto sea una de las artistas más apetecibles del circuito.

Junto a Zahara siempre está Martí Perarnau (de hecho gran parte del éxito de ‘Hoy la bestia cena en casa’ es su culpa). El catalán, que viene a ser un poco el hombre orquesta del indie, es el creador del mejor disco del año hasta la fecha: ‘¿Hay alguien en casa?’. Tras escuchar las típicas bromas de “este grupo me gusta Mucho” (así se llama el grupo), dejaron la boca abierta a gran parte de los lowers, y eso que la lluvia tampoco quería perderse su rave. Sonó toda su obra de 2019, y también ‘Las puertas del infierno’ y ‘Fue’ de su anterior disco. ‘Putochinomaricón’ -una genialidad- puso el punto final.

‘Becaria’ y ‘Arroz con cosas’ de Camellos abrieron el festival. Le continuó The New Raemon que bromeó con “salir electrocutado” por la lluvia que caía en las primeras horas que hacía que su último disco ‘Una canción de cuna entre tempestades’ tuviese más sentido que nunca, incluso se animó a tocar “la canción más animada que tenemos -‘La reina del amazonas’- para quitárnosla cuanto antes”. Eso sí, el tiempo era ajustado porque el público quería más y tuvo que acabar con un “no podemos”. Buen sabor de boca el que dejó Ramón. Dorian y Miss Caffeina, con sus recientes ‘Justicia Universal’ y ‘Oh Long Johnson’, pusieron el baile en una jornada que llegó a superar los 25.000 asistentes.