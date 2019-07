Los sindicatos defienden empezar a trabajar en un documento sobre empleo para cuando haya Gobierno

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha reconocido en 'Hoy por Hoy' que los sindicatos están “lejos de alcanzar un acuerdo con la CEOE” para corregir la precariedad laboral con una reforma integral del mercado de trabajo, pero cree que sí hay posibilidad de avanzar y lograr consensos en la “digitalización, robotización, la formación profesional y el impulso de políticas industriales”. En estos aspectos se basan las negociaciones que los sindicatos han iniciado con la patronal para que cuando se constituya un gobierno haya “un documento estratégico para que pueda trabajar”, según ha dicho también en ‘Hoy por Hoy’ el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

“Nos preocupa que la política haya entrado en metapolítica. Necesitamos cuanto antes un gobierno. Seguimos apostando por un gobierno progresista”, ha dicho Sordo, pero para no esperar más, “porque entre bloqueo y bloqueo pasa la vida”, es necesario que se mantenga el diálogo social. “El diálogo social no es independiente de la situación política, pero conviene mantenerlo”, ha subrayado Álvarez. El líder de UGT ha pedido a PSOE y Unidas Podemos que “cuanto antes reanuden las negociaciones” porque “tienen que ser conscientes de que no podemos ir a unas nuevas elecciones”. Sordo ha dicho que la investidura fallida de Sánchez ha sido el resultado de “una negociación mal llevada” porque “se ha perdido mucho tiempo y si no tienes un marco programático consolidado y te bloqueas con la distribución de ministerios llegas a la ruptura” y ha manifestado su “temor” a que esta situación provoque la “desafección” de los españoles, especialmente de los votantes de izquierda.