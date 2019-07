Lory Money: "No mola lo que hace Vox"

Sus vídeos acumulan más de cuarenta millones de reproducciones. Llegó a España desde Senegal después de estar 8 días en el mar en una patera sin moverse, sin poder levantarse. "Al primer día me quería volver", explica en Hoy por Hoy el entrevistado de este lunes Lory Money.

Las tres primeras palabras que aprendió en castellano fueron "Gafas. 10 euros." Ahora le canta al procès, al pequeño Nicolás, y a otros temas de actualidad. Con esas canciones ha conseguido hacerse un hueco en Youtube.

Sobre el discurso racista y xenófobo de Vox en el que muestran su rechazo a la inmigración procedente de África, Lory Money lo tiene claro: "No he venido a España para hacer daño o para robar." No obstante, no quiere que ese discurso de unas pocas personas sirva para definir al resto de la ciudadanía española, de quienes considera que con el paso de los años es cada vez menos racista.

Para acabar, Dara Dia, que es el nombre original del rapero, ha dicho que no le "mola" la formación de ultraderecha y ha incidido en que "no todos los españoles son igual.

Por último, Dara Dia nos cuenta cómo en 2014 lo detuvieron por no tener papeles en ese momento y en el calabozo descubrió que hasta allí tenía fans.