Koke: "Yo como capitán hubiera dado un mensaje diferente al que dio Sergio Ramos"

En Orlando, en mitad de un calor que, combinado con la humedad, se vuelve casi asfixiante, atiende a El Larguero un hombre feliz: Koke Resurrección, el nuevo portador del brazalete del Atlético de Madrid. “Si lo sueñas, no había un mejor día para estrenar el brazalete, es un orgullo ser el capitán del Atlético de Madrid”, nos dice la extensión del Cholo Simeone en el verde. La victoria por 3-7 contra el Real Madrid es histórica y así se debe valorar: “Es un amistoso, sí que es cierto que jugamos todos los partidos con intensidad, y más este tipo de partidos contra el eterno rival, queremos hacerlo lo mejor posible, no tuvieron su día y es fútbol (…) ¿El mensaje de Ramos? Creo que como capitán lo hubiera hecho de otra forma. Es su pensamiento en ese momento, pues hay que respetarlo. A nosotros nuestro entrenador nos exige intentar ganar siempre y eso es lo que hicimos. Un resultado tan abultado hacia nosotros casi sería impensable”.

“Tenemos mucha gente nueva, pero con mucha ilusión y con muchas ganas. También nos ha venido bien ese cambio, ojalá hubiese tardado un poquito más porque hay gente que se echa de menos, pero hay ciclos en el fútbol en la vida y parece que nos estamos reinventando bien. El Atleti, el equipo, al final está por encima de cualquier jugador”, asegura Koke, para quien llega una temporada, su primera con el brazalete, que “parece muy ilusionante”.

Y si hablamos de ilusión, sale el nombre de Joao Félix, al que cataloga como “un grandísimo futbolista” con el que “hay que tener paciencia” y sobre todo “no meterle presión”.

Llevará el ‘7’, el que durante cinco años vistió con galantería Griezmann: “La sensación que tenemos futbolísticamente es que cuando ha jugado con el Atlético lo ha dado todo. Se ha hecho el jugador que es gracias al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad y agradecemos los años que ha estado aquí. Quien quiera estar tiene que sentirse orgulloso de estar aquí. ¿Cómo lo veo como aficionado? Te hablo como capitán, como aficionado me lo guardo para mí (risas)”.

Tres nombres propios más son tratados en la entrevista. El primero, Diego Costa, quien “tiene mucha rabia por dentro” debido a las lesiones que le hicieron estar demasiado ausente la pasada temporada, pero que “el otro día se vio que está como un avión”. Sobre Simeone y la posibilidad de un estilo más ofensivo esta campaña, Koke calma el asunto: “Si los jugadores de calidad trabajan a la hora de defender podrás tener más futbolistas de calidad en el campo. Si no, no podremos jugar todos. Irá en función del partido, hay muchas variantes”. Por último, James, que “es un grandísimo futbolista”, pero advierte: “No sabemos lo que va a pasar, es jugador del Real Madrid”.

Una cosa no cambia. Cuando se le pregunta si el Atlético debe pelear por todo: “Te voy a decir lo de siempre (risas), nuestro objetivo es el Getafe y tenemos muchas ganas de que llegue. Que no cambie, que no nos ha ido mal”.