"Ahora me siento muy feliz porque esta sentencia ayudará a otras mujeres transexuales"

Sofía – nombre ficticio- una mujer transexual, ha conseguido que la Audiencia Provincial de A Coruña dicte una sentencia pionera. A partir de ahora se crea la posibilidad de que la justicia española reconozca la identidad de una persona “trans” en situaciones en las que las resoluciones ya hayan sido dictadas antes del cambio de nombre y género en el Registro Civil.

Ella comenzó el proceso para solicitar la guardia y custodia de su hija en 2011 y un año después el juzgado sentenció en su favor. Cuatro años después de esta decisión y ya con la custodia de su hija, llegó el cambio de nombre y género en el Registro Civil. Su lucha buscaba evitar tener que dar explicaciones cada vez que aportaba esta sentencia para las diferentes gestiones administrativas y burocráticas de ella y de su hija, ya que hasta entonces se referían a Sofía como hombre y adre y no como mujer y madre.

“Después de mucha lucha lo hemos conseguido y ha valido la pena todo este esfuerzo” nos cuenta Sofía. Este largo camino ha sido duro, explica la protagonista y añade que “todo esto ya no por mí, es por mi hija, para el día de maña no tuviera que demostrar nada, de quien soy yo o quien dejo de ser.”

Una largo camino hasta llegar a esta sentencia en el que esta mujer ha tenido que ir demostrando quien es en muchas cosas cotidianas que hacemos cada día, “tenía que presentar esta sentencia de custodia hasta para hacer la tarjeta del autobús de mi hija porque el Estado y la sociedad no me reconocía”. Una de sus máximas reivindicaciones era el respeto al derecho de intimidad tanto suyo como de su hija para que no tuviera que estar siempre dando explicaciones. “Ahora me siento muy feliz porque gracias a esta sentencia otras mujeres transexuales van a poder encontrar una solución a este problema” explica Sofía y pide además que se haga una ley estatal para los transexuales.