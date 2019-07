Forlán: "Griezmann es el jugador que es gracias al Atlético de Madrid"

Una de las grandes figuras del Atlético de Madrid, Diego Forlán, acompaña en la gira de Orlando al club colchonero. Forlán, que está “en la transición de anunciar el retiro”, ha atendido a El Larguero: “Estoy viendo muy bien al equipo, grandísimos jugadores se fueron, han llegado jóvenes con también grandísimo futuro, pero la base de todo es el cuerpo técnico, con Simeone, el líder al frente. Por eso seguimos viendo un Atlético de Madrid que sigue creciendo año a año”.

Preguntado sobre Griezmann, ha sido muy claro y se ha extendido: “Vino de la Real Sociedad, se convirtió en el jugador que es gracias al Atlético de Madrid. Los jugadores se compran y se venden y los aficionados tienen que entender cómo es el juego, de ahí si se manejó bien o no Griezmann no lo sé, porque no estoy en el día a día de la información deportiva en España. Para mí llegar a un club y besar el escudo me parece una falta de respeto. Yo no he besado ningún escudo más que el de Peñarol y el de la selección. Me encanta el club y tengo un cariño enorme, lo hago por respeto al club. ¿Quieres que lo haga y te venda humo? No, yo vengo aquí a dejar todo y lo demostré. El último año sí hubiera besado el escudo, pero ya participo ahí. Es entendible ver a Godín besar el escudo, pero si lo hubiera hecho en su presentación, no”.

Para concretar más sobre la salida del francés, ha añadido: “No hay nadie indispensable, como he estado yo, Falcao, Fernando Torres, Costa, que como se fue volvió, y así sucesivamente todos los años. Ahora, puedo entender el malestar de la afición si es por ciertas declaraciones, ahí ya no lo sé”.

Ha tenido palabras de alabanza para James Rodríguez, quien cree que “sería una pieza importante para el equipo” y para la esperanza rojiblanca, Joao Félix: “Por lo poco que se vio en el Benfica te das cuenta de que es un jugador con unas grandísimas condiciones, te das cuenta por la mirada… También tiene la suerte de llegar a un grandísimo equipo. Están compitiendo con grandes rivales a pesar de no tener la economía de Real Madrid o Barcelona por su esfuerzo, todo por sudor y lágrimas”.

Forlán, que ha opinado que la plantilla atlética “está al nivel” de las más grandes de Europa, ha finalizado: “Cuando se fue Torres y me vinieron a buscar, había que ponerse esa camiseta, querían que fuese el jugador que sustituía a Torres, ni más ni menos... Han pasado grandísimos jugadores, pero el único Bota de Oro de la historia del Atlético soy yo. En 2010 me acuerdo un gol a Osasuna desde 35 metros, otro a Barcelona desde 35 metros también….”.