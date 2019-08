Monasterio, sobre las cesiones de Vox en Madrid: "Eso es una negociación"

Vox apretará al Gobierno de la Comunidad de Madrid que con su voto hará posible, con Díaz Ayuso al frente, para que se vea obligado a cumplir con los puntos del acuerdo alcanzado con PP y Ciudadanos. Es lo que ha prometido la líder del partido en esta comunidad, Rocío Monasterio, en la noche de este jueves en Hora 25: "Para cualquier ley o para el presupuesto que quieran sacar van a tener que mirar a Vox, si votamos sí o votamos no", ha asegurado. Esa capacidad de control del ejecutivo madrileño desde fuera de él, pues la formación ultra no se incorporará al mismo, es para Monasterio la clave tras una negociación en la que "ha habido cesiones y flexibilidad por las 3 partes. Todos hemos ganado una parte y cedido en otras".

Uno de los aspectos que ha hecho posible el acuerdo ha sido la concesión de Vox a Ciudadanos, que se negaba a estampar su firma en el documento y pedía reconocerlo solamente de palabra. Así ha sucedido finalmente; pero a Monasterio no le preocupa. "no necesitamos su firma", ha dicho, porque los equilibrios de la cámara otorgan a su partido la llave de cualquier iniciativa.

De hecho, Monasterio ha señalado que "en Andalucía ya se vio con los presupuestos" respecto a su intención de exigir que las políticas de Vox estén en el Gobierno si quieren que este sea sostenible. En este sentido, la cabeza del partido en Madrid ha puesto la idea de libertad como base del ideario que pretenden aplicar en Madrid.

Monasterio no ha querido referirse directamente a su intención, que han limado en el acuerdo final, de limitar la protección legal al colectivo LGTBI. "Hemos conseguido lo que queríamos, que se aprueben mecanismos que garanticen a los padres la libertad para educar a sus hijos como quieran", ha asegurado, para evitar que se eduque en base a doctrinas "como puede ser la ideología de género a todos los niños". En su opinión "no es necesaria una protección especial" para este colectivo ni para las mujeres, porque la Constitución ya es garantía suficiente.

También sobre la base de su concepto de la libertad, Monasterio ha prometido una protección a los valores de la cultura occidental "porque no podemos permitir que en barrios españoles se impongan leyes como la sharia (ley islámica), eso es humillar a la mujer". Los inmigrantes que deseen venir a Madrid, dice Monasterio, "vienen con intención de integrarse. Para integrarse hay que asumir unos valores propios de occidente, como la igualdad de la mujer el respeto a intereses de otros". SI no es así, ha puntualizado, "no lo podemos defender."