Roger Ailes, el hombre que inventó las fake news

La Voz más alta, de la cadena Showtime, que aquí en España se puede ver en Movistar Plus. Es una de las grandes apuestas del año ante la temporada de premios. Lo decimos por su temática, una serie contra los conservadores hablando de política y periodismo, y también por el tipo de interpretación de sus protagonistas. Russell Crowe se convierte en Robert Ailes, en uno de esos trabajos con papadas postizas, barrigas de pega y caracterizaciones, que oscilan entre Joaquín Reyes y un ganador del Oscar.

La serie surge tras la emisión de un documental sobre el personaje, en el que analiza cada capítulo de su vida. Sin embargo, esta nueva ficción televisiva se centra más en su etapa en Fox News, la cadena de noticias 24 horas que puso en marcha por encargo del magnate Rupert Murdoch. Son siete episodios sobre un hombre clave en la política y el periodismo recientes de Estados Unidos, Roger Ailes, y que nos dan las claves para entender incluso la victoria de Trump.

Como decimos, todo pasa por la creación de Fox News, un canal que tenía un lema: "La gente no quiere ser informada, quiere sentirse informada". Ailes fue el precursor de las fake news, las usó para denostar a todo contrincante del partido demócrata, pero en especial a Barak Obama y a todos los miembros de la administración. Recordemos que un presentador llegó a decir aquello de “sacar a ese musulmán de la Casa Blanca”. En el capítulo quinto vemos cómo demonizan al ya expresidente de estados unidos, a través de un asesor de medioambiente al que empiezan a tachar de comunista, sin pruebas.

Las dinámicas de propaganda que usaba la Fox, marcaron un antes y un después en el periodismo y en la televisión. Algo que se extendió más allá de Estados Unidos. En España hemos visto cómo algunas de esas prácticas se han instalado en las cadenas. La primera estrategia de Ailes es segmentar las audiencias, cambiar el uso del lenguaje, acrecentar la crispación política, tratar temas banales para enganchar a la gente y usar unas presentadoras con un perfil de belleza semejante al de modelos. "¿Os acordáis de la guapa de bolsa?", llega a pronunciar el personaje.

Es también el retrato de nuestro tiempo porque lo que hizo caer a Roger Ailes, así empieza la serie además, fueron las denuncias de acoso sexual por parte de muchas de sus trabajadoras. Es algo así como el Weisntein de la prensa. Y, como ocurrió con el famoso productor, era algo conocido por muchos, pero denunciado solo por algunas valientes. La denuncia no tuvo peso hasta la llegada del Me Too. Fue ahí cuando Murdoch le despidió.

Sin duda, estamos ante uno de los hombres que más necesitamos analizar, quizá falla el tono de la serie, demasiado convencional y obvio, sobre todo al retratar los abusos. Con una interpretación tan excesiva que, como ocurre con Jesús Gil, no se toma en serio. Después de ficciones tan complejas sobre la prensa y la política estadounidenses, como las dos obras televisivas de Aaron Sorkin, El ala oeste de la Casa Blanca o The Newsroom, o la versión más maquavelica de Washington con House of cards, de David Fincher, La voz más alta queda como una serie menor, desdibujada y casi sin mucho efecto, a pesar de tener la mejor historia entre sus manos.

Sorprende el cambio de registro, teniendo en cuenta que uno de los responsables de la ficción es Thomas McCarthy, oscarizado por Spotligh, película sobre periodismo sobria, intensa y con un ritmo muy marcado.