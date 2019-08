El último dardo envenenado de Noel Gallagher contra su hermano Liam

Nuevo capítulo de la batalla verbal entre los dos hermanos más famosos de la música británica. En una entrevista concedida a The Guardian, el compositor de casi todas las canciones de Oasis, Noel Gallagher, ha vuelto a cargar contra su hermano menor, Liam Gallagher, al que hace unos meses ya acusó de "intimidar a mujeres" mostrando pantallazos de mensajes que le había escrito a su hija Anaïs.

"Cuando amenzaza a mi mujer a través de mensajes enviados a mi hija adolescente, pienso que si en vez de ser una estrella del rock fuese un tío que trabaja en un garaje, estaría recibiendo la visita de la policía", ha dicho sobre el tema.

El compositor de Wonderwall, que está preparando el segundo de los tres EP que tiene previsto publicar este año junto a sus High Flying Birds, explica en The Guardian que su hermano se negaba a cantar algunas de las canciones que él componía en la época de Oasis y, describe sin piedad la carrera musical de Liam, al que no ve desde hace tres años: "Música simple, hecha para gente simple por un hombre simple que da órdenes simples a músicos que creen que están haciendo algo parecido a lo de Oasis [...]. Si pusiera a mis dos hijos, de 9 y 11 años, en una habitación durante 45 minutos, harían algo mejor que su último single".

La relación entre los hermanos Gallagher nunca ha sido demasiado buena, pero las últimas declaraciones de Noel van un paos más allá y parecen alejar definitivamente una posible reunificación de Oasis: "Mi madre me cayó bien hasta que dio a luz a Liam", ha asegurado ante la grabadora del diario británico.

Pero Noel Gallagher, acostumbrado a opinar también sobre política, no ha perdido la oportunidad de opinar sobre la actualidad británcia: "Solo hay una jodida cosa peor que un tonto que haya votado por el brexit, y es el aumento de los idiotas que intentan anular ese voto [...]. Creo que es ridfículo que nos vayamos. Ninguno de nosotros estaba suficientemente preparado como para poder votar".

El mayor de los Gallagher también ha aprovehcado la entrevista para llamar "enfermo lunático" al "tío de Corea del Norte" [Kim Jong Un] y para declararse abiertamente feminista: "No fui consciente de ello hasta que mi mujer me lo dijo [...]. Pero cuando tienes una hija adolescente, más vale que lo asumas rápidamente. Suele venir a mis conciertos con sus amigos y hay algo más, créeme. Pueden estar hablando contigo de forma lúcida mientras se mandan mensajes con alguien que está en Ghana, compran zapatos y escuchan música al mismo tiempo".

Muy cercano en su momento a Tony Blair, Noel Gallagher, de 52 años, también ha criticado al actual líder laborista, Jeremy Corbyn: "No confío en él. Creo que un político, sobre todo si es un líder, tiene que tener una visión de futuro. Y cuando veo las noticias me da la sensación de que para esa gente la solución pasa por el comunismo y por nacionalizarlo todo. Y eso no es británico".