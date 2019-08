El 'outfit' perfecto para los festivales de verano: ¿disfraz o camisa con piñas?

Camisas con piñas o palmeras, con tiburones y dinosaurios, de lunares o rayas… el mundo festivalero se ha plagado de camisas variopintas y de todos los colores. Gorras, disfraces, vestidos de verano, purpurina, un grupo de amigos vestidos con la misma ropa, camisetas de fútbol, más purpurina. Demasiados accesorios que rozan el postureo y que resultan poco prácticos si lo que de verdad queremos es disfrutar de los conciertos.

Los festivaleros se han convertido en una tribu urbana por su forma de vestir: camisetas cantosas, gafas de sol de colores y brillantitos. Hay veces que no sabemos si estamos en un festival o en una pasarela de moda. Dejemos de lado el Instagram y los stories (siempre etiquetando al festival de turno para que nos de un like) y grabémonos en la mente esta idea: Menos es más.

La clave es ir cómodo, y cómodo no significa ir de andar por casa o ir feo. Recuerda que la mayoría de los conciertos son por la noche y todo el mundo va a estar mirando al escenario. Con un pantalón corto y una camiseta vas perfecto -en tu maleta no debe faltar un buen surtido de camisetas y si tienes esa de tu grupo favorito pues mucho mejor-. Y sobre todo, y lo más importante, calzado cómodo. Esto es vital. Vamos a pasar muchísimas horas de pie y vamos a bailar y saltar toda la noche así que coge un zapato plano y pa' lante.

No debes olvidar echarte crema si hay conciertos durante el día o si vas a ver a los primeros artistas de la jornada. El sol no perdona y no querrás estar quemado el resto de días, ¿verdad? Por cierto, una de las "últimas modas" que sí que nos mola es la riñonera, perfecta para guardar todo lo que llevamos y que nos abulta tanto en los bolsillos. Cargador portátil, cables para el cargador del móvil, gafas de sol, cartera, móvil, caramelos para proteger la voz...

Y si estamos en un festival del norte… haz caso a tu madre y llévate una rebequita.