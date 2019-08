Marcos de Quinto critica la "incapacidad" de Pedro Sánchez para formar Gobierno

En medio del bloqueo político, Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos y ex vicepresidente mundial de Coca Cola, ha estado en Hoy por Hoy con Javier Ruiz analizando toda la actualidad política.

El diputado ha cargado sus mensajes contra Pedro Sánchez, a quién ha acusado de echarse en brazos de los que previamente había vetado, refiriéndose a Podemos e independentistas.

"Creo que España necesita un Gobierno serio y quien tiene el encargo de conseguirlo, está demostrando una incapacidad absoluta", ha reprochado al presidente en funciones, de cuyas reuniones en los últimos días con los actores sociales ha catalogado como "paripé".

¿Qué tal 532 “días” en un zulo sin garantías de que pueda sucederte? — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) July 28, 2019

Además, también ha tenido tiempo de hablar de su polémico tuit en el que se preguntaba "¿Qué tal 532 “días” en un zulo sin garantías de que pueda sucederte?", después de la salida de prisión de Xabier Ugarte y el posterior homanaje en Oñate.

De Quinto ha ejemplificado su pregunta y posteriormente ha asegurado que "los que salen rehabilitados, no son héroes ni son homenajeados. A veces los asesinos tienen que tener más empatía con el sufrimiento que causan""

Respecto a Vox, el diputado de Ciudadanos ha incidido en que él "no pacta" con la formación de ultraderecha y que los acuerdos en Madrid y Murcia son con el Partido Popular. "A mí me incomodaría que me estuviera apoyando un partido que es heredero de asesinos. Menudo Gobierno va a tener Chivite", declaraba.

También ha justificado la negativa de Albert Rivera a reunirse con el candidato a la investidura: "Ir a una reunión para "na'", es tontería."

Por último, sobre la hipotética crisis interna en la formación naranja y el abandono de algunos 'pesos pesados', de Quinto ha hecho hincapié en que "ve a todo el mundo comprometido", haciendo especial referencia en Villegas.