Los clubes empiezan a estar hartos de la guerra de Rubiales y Tebas

El auto del juez ha dictaminado que los partidos de LaLiga podrán jugarse un viernes, pero no un lunes. La medida, cautelar, pone fin temporalmente al conflicto del último capítulo de la guerra entre Luis Rubiales y Javier Tebas. Yago de Vega opinó al respecto.

Tebas, tras el anuncio del juez, afirmó que LaLiga recurriría la decisión y que "se seguirá jugando los lunes", "Me imagino que piensa que le darán la razón, no creo que se salte el auto dictado por el juez a la torera. Confía en que le darán la razón y que se vuelva a jugar los lunes. Me imagino que se refiera a eso, pero estando Tebas y Rubiales de por medio me espero cualquier cosa", comenzó.

José Luis Mendilibar fue uno de los más críticos con los cambios de última hora de los encuentros de la primera jornada. "Ahora el que toma la decisión se toma el fin de semana, y nosotros pensando en qué hacemos, en los días de descanso. Son cosas que no se entienden", dijo el entrenador en rueda de prensa.

"Los que empiezan a estar muy quemaditos son los clubes y los entrenadores. Lo que está empezando a quedar claro es que la gente que trabaja en los clubes es estar harta de esta guerra Rubiales - Tebas. Lo que buscan es normalidad y tranquilidad. A ver si la conseguimos", concluyó el director de El Larguero.