Los psiquiatras infantiles confían en conseguir especialidad propia cuando se forme gobierno

Desde hace tres años, Sergio Molina acude semanalmente a CETEA, una consulta psicopedagógica. Su hijo Hugo, de nueve años, recibe un tratamiento para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) que busca mejorar su calidad de vida y su integración con los demás niños. “Le llevamos (al psicopedagogo) dos veces en semana y luego, en el colegio , tienen un aula especial para niños con Transtorno del Espectro Autista, e incluso con otras necesidades. Este año no va, porque ha mejorado muchísimo, pero en anteriores años sí iba y dentro del horario de clase, a lo mejor, dos horas salía e iba con el orientador o con la persona que le ayudaba con el trastorno, para poder ayudarle en el día a día, y esto viene muy bien a los niños” cuenta. Sin embargo, explica, los doctores que atienden a su hijo, en muchas ocasiones, carecen de los conocimientos necesarios para interactuar con él. “No entienden la reacción de un niño con autismo, en mi caso, en la consulta. Cuando hace preguntas sin sentido, cuando no es una respuesta coherente a lo que le está preguntando el doctor, o no entiende por qué aletea...", en definitiva, por qué no se comporta como otros niños. Por eso, considera imprescindible que se cree un servicio especializado dentro del área de la psiquiatría. “Muchas veces no entienden la reacción de un niño con autismo, hace falta que los doctores se conciencien”.

La historia de Sergio y Hugo, es homóloga a la que viven dos de cada tres personas que acuden a los servicios de Salud Mental: es decir, dos tercios de los pacientes psiquiátricos en nuestro país son menores. Y lo que para los pacientes y los especialistas es una necesidad, a nivel gubernamental no deja de ser un proyecto político que no avanza. Desde la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, apuntan que la primera tentativa de ordenar esta materia tuvo lugar con el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, que regulaba la troncalidad para todos los doctores, sin embargo, desde que se anuló esta iniciativa, el proceso legislativo no avanza. “Todos los países cercanos a nuestro entorno con sistemas de salud nacional parecidos al nuestro cuentan con la especialidad. En España lleva siendo un proyecto político muchos años porque los especialistas españoles hemos detectado hace muchos años esa necesidad. En Europa solo hay dos países que no han reconocido esta necesidad y es una pena que España, teniendo un Sistema Nacional de Salud de los mejores a nivel mundial, tenga esta carencia tan grande cuando todos hemos detectado que es necesario y que es una prioridad, los políticos de los distintos partidos así lo han reconocido a lo largo de muchos años”, explica Abigail Huertas, portavoz de la asociación, quien apunta, además, que "la adolescencia tardía también está incluida en las consultas de infanto-juvenil, y aquí es cuando se desarollan los enfermedades más graves de salud mental: el trastorno bipolar, los trastornos psicóticos, los trastornos de conducta alimentaria debutan normalmente en la adolescencia...".

Aunque no exista una coordinación a nivel nacional, el servicio especializado en psiquiatría infanto-juvenil ya existe en algunos centros hospitalarios de nuestro país. Sin embargo, no más de diez hospitales cuentan con esa dotación. El Gregorio Marañón, en Madrid, es uno de los más punteros en esta especialidad -su Servicio de Psiquiatría y del Adolescente ha sido reconocido como el mejor de la especialidad en el Monitor de Reputación Sanitaria 2018 por quinto año consecutivo-. “Los niños no son adultos pequeños”, apunta el jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del centro, Celso Arango, quien indica que "eso influye en todo: influye en el diagnóstico, tampoco los síntomas son los mismos que se manifiestan en el adulto, un niño con depresión no piensa que se va a arruinar, lo que pasa es que está irritable y enfadado. También los tratamientos son distintos, tanto los tratamientos farmacológicos como no farmacológicos, no solo en dosis, si no tratamientos que para una población son eficaces, para otra no lo son, con lo cual se necesita una formación específica. Y es importante le hecho de que no es terapéutico que adultos y niños estén juntos, igual que no están juntos los niños de primaria con los de la universidad" . Según explica, entre los servicios que ofrecen a sus pacientes se encuentran “estudios psicóticos que son diferentes que en los adultos, proyectos con menores con riesgo de suicidio, iniciativas con menores infractores, trabajos con menores con autismo...”, y para ello cuentan con profesionales que se han especializado fuera del país. “Lo hemos hecho con todas las deficiencias que hay...estamos contratando fundamentalmente a muchos residentes que han hecho la residencia aquí en españa y que luego se han ido al extranjero a hacer la especialización que el sistema MIR no les está dando. A la gente que contratamos es gente que tiene esa experiencia y que puede resolver esos problemas que se están planteando con esta parte de la población”, explica.

Por eso, desde la Asociación Española de Pediatría, que engloba a distintas asociaciones, como la Sociedad de Psiquiatría Infantil, reclaman que lo que son casos aislados –e iniciativas de los propios hospitales- se convierta en una realidad coordinada que nos equipare a los países de nuestro entorno. "Los niños no son adultos en miniatura, entonces así como hay especialistas para cualquier tipo de enfermedad que puedan padecer, los pediatras, tiene que haber especialistas específicos en todos aquellos problemas psiquiátricos que tengan los niños" explica la doctora Azucena Díez, presidenta de la Sociedad.

Por eso, los especialistas coinciden en que, esperan más que confían en que la conformación de un nuevo Gobierno desbloquee un proyecto que lleva, según apuntan, "demasiados años" en el cajón.