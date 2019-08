El 81% de los bebés ya han aparecido en redes sociales antes de los seis meses

Un estudio publicado por la Universitat Oberta de Catalunya afirma que el 81% de los bebés son expuestos en redes sociales antes de cumplir los seis meses de vida. Además, el 23% de los niños ya aparecen antes de ni siquiera nacer, a través de las ecografías.

Raquel Herrera es profesora de Comunicación de esta universidad y ha comentado los resultados de este estudio en La Ventana. Cree que estas fotos los adultos la realizan "por inconsciencia, porque la gente no es consciente de que son perfiles potencialmente públicos". Aunque sí que cree que puede haber gente dispuesta a "pensar en sus hijos como potenciales personajes públicos" realmente está convencida de que la gente no es consciente de que "las publicaciones las puede ver cualquiera".

No cree, por tanto, que los padres traten de rentabilizar a sus hijos porque la gente "no le va a dedicar tanto tiempo y esfuerzo a este tema". Lo compara con el caso de los niños que son youtubers; "les crearon una cuenta en YouTube y los niños aparecen como actores" pero no cree que lo hagan con la intención de vivir de los ingresos que puedan generar sus hijos; porque, aunque pueda no parecerlo también hay influencers infantiles, "otra cosa es si esto es ético o no".

A Herrera le llama la atención que ahora se está realizando a través de las redes un seguimiento del ser humano: "Hay imágenes mostrando la evolución de los bebés, también de la evolución del embarazo...". Le llama la atención que se siga la evolución de un "nuevo ser humano del que se hace un seguimiento hasta que tiene 18 años".

"Muchos padres de muchos países occidentales relativamente ricos tienden a hacer esto con las imágenes de los niños", así que Herrera recomienda a estos padres que muchas veces lo hacen pura inconsciencia que tengan más cuidado y vigilen más lo que publican, que si sacan a sus hijos sea teniendo su consentimiento y que opten por opciones como que aparezcan de espaldas; en resumen: "Vigila más lo que publicas. Piénsatelo dos veces".