Emilio Ontiveros: "El panorama económico que tenemos es inquietante"

Invertir en deuda pública a corto plazos es ahora mismo menos rentable que hacerlo en deuda a largo plazo. Algo que no ocurre habitualmente, porque lo normal es que el Estado nos pague más por quedarnos con deuda a largo plazo y arriesgarnos a largo plazo que por comprar deuda a corto plazo porque el riesgo es menor. Es lo que se conoce como inversión de la curva, algo que no ocurría desde 2007, poco antes de que estallara la gran recesión. "Es una señal muy inquietante" explica Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, "porque normalmente cuando eso ha ocurrido se ha anticipado una recesión. No siempre pero si con frecuencia"

Este dato sumado a la caída de la economía alemana en el último trimestre ha provocado que las bolsas se hundieran en las últimas horas. Wall Street, por ejemplo, ha sufrido la mayor caída en lo que llevamos de año. "El panorama es ciertamente inquietante -dice Ontiveros- porque la frontera entre una desaceleración pronunciada y una recesión en toda regla es una frontera muy ténue"

Para Ontiveros, "no hay indicador mínimamente esperanzador en el conjunto de la economía mundial que anticipe una clara recuperación". Para cambiar la tendencia, Ontiveros cree que "Alemania debe abandonar su obsesión con las finanzas públicas y acelerara planes de estímulo por el bien de los propios alemanes y también de la economía europea y mundial"