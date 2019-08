Ximo Puig ve "absolutamente irresponsable" el "paraíso fiscal" al que tiende la rebaja de impuestos de Ayuso

El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha cargado contra la política fiscal anunciada por Isabel Díaz Ayuso para Madrid, a la que ha calificado de estrategia de "dumping" fiscal, y ha propuesto la recentralización de algunos impuestos para favorecer la equidad. Puig, en una entrevista este viernes en Hoy por Hoy, ha pedido responsabilidad y no hacer política partidista con los impuestos.

La recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó en la Asamblea un programa para Madrid en el que anunció una rebaja de impuestos "histórica" que haría menguar los ingresos de la Administración en 300 millones de euros. En Hoy por Hoy, Puig ha criticado esta propuesta cuando "hay un déficit de 16.0000 millones del conjunto del sistema, por tanto es necesario abordar el tema con rigor".

Afirma Puig que el "efecto capitalidad" de Madrid puede permitirle adoptar ciertas medidas en materia de impuestos, pero que hacerlo supone una competencia desleal con el resto de Comunidades Autónomas. "Hay más funcionarios en Madrid residiendo que personas en la Seguridad Social en muchas provincias españolas. Ese efecto capitalidad ha sido capaz de atraer personas y empresas" y en el contexto de un sistema del conjunto del Estado deficitario, en el que el resto de Comunidades necesitan los impuestos y los presupuestos siguen bloqueados, pide no generar competencia fiscal entre autonomías.

Para Puig, Madrid tiende a la "línea de paraíso fiscal que se inició en el pasado" en comunidades como la suya. Puig recuerda que en Valencia el IRPF cuando llegaron al Gobierno "era absolutamente regresivo", "los que más pagaban eran los que menos tenían". De ahí que señale que se podrían recuperar para el gobierno del Estado algunos impuestos, como Patrimonio y Sucesiones, para no disparar la inequidad y frenar decisiones unilaterales como esta en el contexto actual. Dice creer en la capacidad de cada comunidad para decidir su política fiscal pero, en su opinión, "España no puede seguir potenciando un centralismo que no es inteligente ni ayuda a la cohesión del país".

Pacto PSOE-Unidas Podemos

Respecto al acuerdo de investidura que persigue Sánchez, el presidente valenciano y secretario general de los socialistas en esa comunidad ha pedido la conformación de un gobierno que permita desbloquear, por ejemplo, los presupuestos. Puig afirma que la falta de unas nuevas cuentas deja a la Comunidad Valenciana sin 1.000 millones que ya estaban comprometidos y, que de no llegar, podrían llegar a obligar a un recorte del gasto público. "No queremos que haya ningún recorte", pero ha aclarado, sin cerrarles la puerta, que "en las próximas semanas deberemos adoptar algún tipo de decisión" si continúa la infrafinanciación.

Urge a la conformación de gobierno aunque no ha aclarado si este debe ser de coalición y, simplemente, ha puesto por delante la necesidad de cerrar uno. "Lo fundamental es que haya un gobierno", se ha limitado a decir, y que no "haya dos gobiernos en uno". Sánchez ha hecho una propuesta "asumible por cualquier persona progresista del país" intentar bloquearlo por cualquier "cuestión que solo tenga que ver con 'cuál es mi participación en un gobierno' no es sensato", ha afirmado.

El Open Arms

La Comunitat Valenciana se ofreció a acoger a los migrantes del Open Arms por una "cuestión humanitaria", ha explicado Puig, pese a las reservas que ha mostrado el gobierno central en las últimas semanas. "No queremos que muera más gente en el Mediterráneo", pero ha destacado que España está cumpliendo con su responsabilidad de rescate en la zona que le corresponde y acoge a más personas que cualquier otro país europeo.

"El Gobierno simplemente nos trasladó su posición, que es razonable y coincidimos con ella. Quien tiene la responsabilidad es Italia", aunque Ximo Puig cree que Valencia no se precipitó al lanzar su oferta de acogida porque lo hacía desde un punto de vista de urgencia humanitaria.