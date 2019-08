Carrusel Confidential: ¿Por qué no hemos visto en la televisión a los árbitros del VAR?

La guerra del VAR, que estalló a finales de la pasada temporada y tuvo su punto fuerte hace una semana con la rueda de prensa que ofreció Andreu Camps en la Federación nos va a acompañar toda este año. Estamos hablando de una nueva guerra del fútbol con aspectos curiosos. Sorprende en Las Rozas y en la UEFA que tras romperse el acuerdo Federación - Mediapro ya no se conecte antes de cada partido con la sala VOR para presentar a los árbitros VAR de cada partido. No fue al azar, es algo bien pensando. Sorprendió en el Athletic-Barça, en el Celta-Madrid y veremos como transcurre la tarde...

Por no ver, casi ni vimos planos del seleccionador Robert Moreno en San Mamés.... Fuentes de LaLiga se ríen de la formación que han recibido los árbitros para conocer la nueva herramienta de trabajo, y creen que los fallos del nuevo VAR serán responsabilidad absoluta de Velasco Carballo y movilizan a los políticos amigos para que defiendan los intereses del binomio Mediapro - clubes.

Por su parte la RFEF, en contacto con Carrusel Confidencial, saca pecho. Ojo a esto. Explican que los árbitros han reconocido que la nueva señal que reciben desde Las Rozas con las órdenes es más limpia , algo que agiliza el juego y la toma rápida de decisiones.

Respecto al funcionamiento del nuevo VAR, el estamento arbitral explica a la SER tras los primeros partidos del nuevo campeonato que las líneas ahora se trazan perfectamente ajustadas, algo que de por sí ya mejora con creces el sistema anterior.

Seguiremos el tema programa a programa para que no se oculten los fallos que puedan suceder, como ocurrió el año pasado en más de una ocasión y aquí lo denunciamos.

Lo de Rodrigo y el Atleti viene de lejos

Concretamente desde el verano pasado. Mientras vemos si termina de concretarse o se cae la operación, hoy Carrusel Confidential te cuenta que el coqueteo entre el Atleti y Rodrigo ya empezó el verano pasado. Fue el delantero elegido por el Cholo y Gil Marin para sustituir a Griezmann si hubiera salido, que al final no salió...

Mientras Griezmann jugaba al gato y al ratón, con documental de por medio, el Atleti no se quedó esas semanas de brazos cruzados y tenía elegido al iba a ser su sustituto... Hasta el punto de que conocía por medio Mendes y Lim el precio de la operación, un precio muy similar al que se está hablando ahora. Al final Griezmann se quedó y Rodrigo no llegó pero este amor de verano viene ya del anterior.

Bale se gana al vestuario del Madrid

No es que antes no tuviera al grupo de su lado, siempre ha sido un jugador muy suyo a la vez que un profesional muy serio, pero varios jugadores del Madrid se han puesto claramente de su parte este verano en la batalla que mantiene con Zidane.

El club sostiene, y así se lo ha confirmado a la SER, que Bale juega porque está bien, y cuando está bien, es indiscutible. La frase literal de la cúpula blanca es “Zidane perdería la confianza de sus jugadores si tratara a Bale de manera injusta sin motivo”. Y ahora mismo creen en el club que no hay motivos para dudar de Bale.

Los agentes del jugador dicen que ellos son los únicos que no han mentido en estos meses. Bale no quería irse, apostaron fuerte por ello y solo negociaron con China ante la insistencia de Zidane, pero sabiendo que Gareth no quería cambiar de aires

Muy próximo a Ramos, a Hazard, a Courtois o a Modric, Bale es feliz en Madrid. Si nos creemos a su entorno, el hacha de guerra está enterrada y el jugador se ve en forma, sin riesgo de sufrir lesiones musculares reiteradas. Siente que ha ganado esta batalla, algo que le motiva mucho.

Queda claro con el paso de los días que Zidane se calentó en Houston, que su salida nunca estuvo avanzada.”. La oferta China que nunca llegó tenía trampa, dicen en Chamartin, ya que si se hubiera ido medio gratis a china al día siguiente tenían en el despacho del presidente a Keylor, Ramos o Modric pidiendo la cuenta .

Una de entrenadores que pudo ser y no ha sido

Ha sorprendido en Francia el buen arranque del Olympique de Lyon, como líder con dos goleadas en dos partidos en la primera experiencia de Sylvinho el ex del Barça en los banquillos.

Lo que hoy te cuenta Carrusel Confidential es que ese banquillo se lo ofrecieron justo antes a otro ex jugador que rechazó el cargo. Estamos hablando de Tiago, el ex jugador del Atleti, con pasado también como jugador en el Lyon y que rechazó la oferta porque no se ve aún preparado y prefirió empezar por un reto más pequeño. Un gesto poco habitual pero que habla muy bien de la personalidad del portugues.