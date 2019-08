El petróleo que cambió de manos por culpa de los estadounidenses

Después de la II Guerra Mundial, Irán estaba gobernado por una monarquía encabezada por el Sha Mohammad Reza Pahlavi. A partir de 1949, se formó un movimiento para que hubiera elecciones democráticas en el país, y el Sha acabó cediendo. Entonces se formó un Frente Nacional con el objetivo principal de tomar el control de los recursos económicos del país. Esto, por si no lo habéis adivinado, quería decir nacionalizar el petróleo, que en esos momentos estaba en manos de los británicos. Cuando Mohammad Mossaddeq se convirtió en primer ministro, decidió reducir tanto el poder del Sha como el de los británicos. En este pulso interno y externo tenía el apoyo de gran parte de la población, consiguiendo que tanto los comunistas como los clérigos, muy influyentes en el país, participaran en manifestaciones a su favor. El gobierno británico, encabezado por Winston Churchill, no se tomó nada bien estos cambios políticos. Inicialmente, el Reino Unidos intentó presionar económicamente, pero al ver que esto no era suficiente, acudió en busca del apoyo de los Estados Unidos, pidiendo permiso al primo de Zumosol para dar un golpe de estado en Irán. Antes de que esto sucediese, el Sha huyó del país.

El 19 de agosto, la CIA y los servicios secretos británicos ejecutaron el golpe de estado. Mossaddeq fue depuesto y el Sha reinstituido. El petróleo seguía felizmente en manos occidentales. Al menos durante 26 años, cuando fueron los integristas islámicos de Jomeini los que tomaron el poder, causando todo tipo de nuevos dolores de cabeza a los mismos que destruyeron la democracia iraní.