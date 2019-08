Manu Carreño: "Tiene talento, pero todo lo que rodea a Neymar me parece un quilombo"

Este martes los expertos de 'El Sanedrín' de El Larguero ofrecieron sus opiniones acerca de Neymar Jr., así como las opciones de acabar o bien en el Real Madrid o bien en el Barcelona.

Durante el mismo, Manu Carreño expresó su punto de vista. "Lo que sí que está claro es que Neymar se ha devaluado y que es una incógnita: ojo a las lesiones, que lleva tres en el mismo tobillo y el Madrid y el Barça tampoco son tontos. Un Neymar que ahora cuesta, evidentemente, menos de lo que pagó hace dos años el PSG".

"Yo, si fuera el Madrid, lo he dicho muchas veces y los madridistas se cabrean, no lo fichaba. Si fuera el Barça, no lo fichaba. Aunque tengo un sentimiento contradictorio porque me encantaría que volviera a la Liga española, porque reconozco que es un crack. ¿Quién duda de la calidad futbolística de Neymar? Ahora, ¿tanto como para armar un proyecto a su alrededor? Talento sí, pero todo lo que rodea a Neymar me parece un quilombo", remató.