Jesús Gallego: "Neymar jugará en el Barcelona porque quiere jugar allí"

El culebrón de Neymar sigue dando vueltas en la actualidad deportivo. El FC Barcelona ha vuelto a presentar una nueva oferta por el jugador brasileño al PSG que pasa por una cesión con opción a compra a final de temporada. Una propuesta formal que el club francés ya ha rechazado, tal y como se esperaba.

Al tanto de estos movimientos también están otros clubes como el Real Madrid y la Juventus. El club blanco no ha presentado ninguna oferta por el brasileño y que esperará hasta último momento del mercado de fichajes para mover ficha. Por otro lado, no se descarta la opción del club italiano, que pretende presentar una condición al PSG por Neymar.

Desde El Larguero, nuestro expertos han analizado en el Sanedrín la última hora del futuro del jugador y es que desde Le Parisien apuntan que el brasileño no se quedará en Francia con su actual equipo y que está más cerca del FC Barcelona que de otros clubes. "Creo que el PSG no se va a negar a vender al jugador al Barcelona. Pienso que jugará en el Barcelona el año que viene, Messi está presionando a Bartomeu", apunta François David desde París.

"El Real Madrid no ha hecho ningún movimiento, sólo con el silencio le vale", apuntaba Mario Torrejón. "Yo sinceramente creo que Neymar jugará en el Barcelona. La primera razón es que quiere jugar allí. Llevamos dos años diciendo que estaba llamando, que iba a Barcelona y entraba en el vestuario... ¿Dónde tiene dos o tres amigos, ya que es un hombre de pocos amigos? En el Barça y ese es un condicionante súper importante. En el Madrid no lo veo porque Neymar no sería su solución, sería más bien un problema para Zidane", apunta Jesús Gallego.

Dembélé, otro dolor de cabeza para el Barça

Tal y como informó Adriá Albets en El Larguero, Ousmane Dembélé será multado económicamente por el club blaugrana por no presentarse a las pruebas médicas a las que se le obligó asistir el pasado sábado por la mañana. Según el Barça, entienden que el francés ocultó su lesión, rompiéndose en el entrenamiento del pasado lunes tras pasar dos días de descanso fuera de España, sin permiso del club.

Dembélé acumula así hasta seis lesiones desde su llegada a la Ciudad Condal hace dos años, siendo cuatro de ellas este mismo año. "Para mi te puedes lesionar, pero es un problema de compromiso, profesionalidad y de respetar la profesión a la que te dedicas", apuntaba Marcos López durante el Sanedrín. "Esta es la tercera y casi última oportunidad que le va a dar el FC Barcelona. Si acaba llegando Neymar me dirás que hará el Barça con Dembélé", zanjaba.

"¿Tiene la cabeza para que su futuro sea espléndido? ¿Qué le pasa por la cabeza a Dembélé? ¿Y qué está haciendo el club?", cuestionaba Jordi Martí sobre la situación del francés. "Da la sensación de despropósito que apela a la responsabilidad de Dembélé, pero también del club", zanja desde Barcelona.