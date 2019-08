Jesús Aguirre, consejero de Sanidad de Andalucía: "No sabemos cómo se ha contaminado la carne mechada"

Escucha la entrevista completa a Jesús Aguirre, consejero de Sanidad:

La crisis alimentaria de la carne mechada está generando titulares por el número de afectados (ya son 150, según Sanidad) y también por las dudas cada vez mayores sobre la gestión de este brote por parte de la Junta de Andalucía. Este miércoles surge una nueva duda: ¿Por qué se decide retirar la carne contaminada el 14 de agosto -hace una semana- cuando fue en julio, en la segunda quincena de ese mes, cuando se confirman los primeros casos?

La Cadena SER ha tenido acceso a un documento oficial de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía en el que se constata este llamativo desfase, entre el momento en que se detecta un incremento inusual de casos de listeria y el momento en el que se decide retirar la carne contaminada de la marca 'La Mechá'. Las sospechas comienzan la segunda quincena de julio y el brote de listería se declara el 5 de agosto. El día 8 se llevan las muestras de carne al laboratorio para confirmar el origen del brote, origen que los análisis confirman sólo un día después, el día 9, pero no es hasta el día 14 que se decide inmovilizar la carne de esta marca. Ha sido este miércoles cuando la Junta ha confirmado la paralización de la fábrica y la revisión del resto de productos que elabora esta empresa.

Jesús Aguirre, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, responde en la SER.

Son 131 los afectados que están en Andalucía, 3 de ellos en cuidados intensivos. ¿Cómo están?

Son 131 a fecha de hoy, los partes de pacientes se da por las mañanas. Mañana sabremos la evolución, si estamos en un punto de meseta o seguimos en una carrera ascendente de número de paciente confirmados. Casi todos son de Sevilla, esta empresa está radicada en Sevilla y gran parte de su distribución de esta carne mechada se hacía en la propia Sevilla. Hay 53 ingresados, de los cuales 23 son mujeres embarazadas. Esto hay que decirlo porque la listeria afecta sobre todo a personas inmunodeprimidas, personas mayores, niños recién nacidos o mujeres embarazadas. Esta enfermedad puede afectar a las embarazadas, provocar aborto o que los niños vengan con bacterienia positiva, de ahí el control excesivo de las embarazadas. De los 3 casos que hay en la UCI uno está más complicado y dos en periodo más estable. Lo normal es que la listeria en personas físicamente bien evolucione mejor ya que se suele responder muy bien a los antibióticos.

¿Le consta que la carne contaminada haya llegado a alguna provincia en la que todavía no se haya detectado ningún caso?

Nosotros pedimos el mismo día 14, cuando paralizamos la distribución de la carne mechada 'La Mechá' que se nos diese toda la trazabilidad de todos los lotes. De ahí que el día 15 informásemos a la Agencia Española de Salud Alimentaria de posibles distribuciones en otras comunidades para hacer un seguimiento y ellos dieron orden a través de la alerta alimentaria para retirar cualquier producto sospechoso. La información se dio a todas las comunidades autónomas. La mayoría de los casos en otras comunidades autónomas son importados de aquí, se llevaron productos de aquí y se consumieron en otras comunidades.

¿Podemos esperar más casos en otras comunidades donde no ha habido casos?

Nosotros hemos dado alerta donde hemos visto que se ha vendido. Si pequeños comercios han hecho venta en otro sitio o, teniendo en cuenta que es época de vacaciones y que esta carne tiene una gran distribución dentro de Andalucía y que muchas veces no se compran piezas enteras, se ha consumido en otro sitio... eso se escapa de nuestro control. No sabemos su evolución, esperamos que haya los menos casos posibles. Teniendo en cuenta el periodo de incubación, esperamos que en 8 o 10 días lo que es la subida de los casos esté controlada.

¿Cuándo tuvieron las primeras noticias de que el brote estaba fuera de lo normal?

Nosotros sabemos perfectamente el volumen de pacientes con listeria, ya que es una enfermedad de declaración obligatoria. Cualquier médico de atención primaria o cualquier unidad de atención de embarazos hacen analíticas de listeria protocolarias. La media de declaraciones anuales ronda los 18 o 20 casos. Habíamos visto que en las últimas semanas de julio había un repunte. Incluso lo vimos en prensa, pero no teníamos infección alimentaria, sino que teníamos sitios con personas únicas a las que al hacerle la encuesta epidemiológica no apuntaban a donde teníamos que dirigirnos. Hasta que no vimos un grupo de pacientes, en este caso de la misma familia y enfocados a la misma compra, que fue el día 5, no enfocamos a determinados alimentos. Ahí fue cuando los epidemiólogos cogieron las muestras, fueron a las empresas, se llevaron varios productos... El día 7 o 8 lo montaron y se cultivaron las muestras. El cultivo dura 3 o 4 días. Al principio nos orientamos a una marca que luego resultó que no es. Luego fuimos a la marca 'La Mechá' y vimos que el volumen de colonias era impresionante. Ya sabíamos cual era la causa y fue por teléfono cuando el día 14 se nos comunicó. El mismo 14 intervinimos la producción. Puede parecer mucho tiempo, pero en otras alertas sanitarias a consecuencia de listeria en otros países vemos que nuestra capacidad de respuesta ha sido bastante buena, aunque todo en la vida es mejorable.

¿Por qué se tarda tres días en enviar las muestras que recogen el día 5 de agosto?

Las muestras no se recogen el 5 de agosto. Ese día se hace la declaración ante una sospecha de listeria. El día 6 van los epidemiólogos. El día 7 estos, después de hacer la encuesta epidemiológica, empiezan a pensar qué producto puede ser y dónde se puede comprar. Se sacaron las muestras y las registraron para que se hiciera el análisis preceptivo. Luego... un cultivo no es un tema de un día, dura 3 o 4 días. Es cierto que al principio se nos orientó hacia una marca que no era la marca. Hasta que a los dos días no vimos que el volumen de colonias se focalizaba en la marca 'La Mechá', no se mandó la artillería a la empresa.

El día 9 ya había resultados. ¿Por qué hasta el día 14 no se inmoviliza la carne?

El mismo día 14, que nos comunican que la carne contaminada es esta y de esta marca, nosotros intervenimos. Fue por teléfono. No esperamos a que llegase el papel que nos autorizaba desde el punto de vista burocrático. Directamente, a través del teléfono, lo intervinimos.

Y se lo comunican 5 días después de tener el resultado, según consta en el documento de la Dirección General de Salud Pública.

Nos comunican el día 14 que el foco del contagio es la carne mechada de la marca 'La Mechá' y ese mismo día actuamos.

No preguntó porque esos 5 días de diferencia cuando ya se sabía cual era al menos uno de los focos de contagio.

Había una sospecha hacia el otro foco, que es en una provincia diferente, y ahí nos dirigimos. La confirmación de que era esta marca fue el día 14 y ahí actuamos en consecuencia.

Lo que está diciendo es que los resultados que constan en ese documento que dice que el día 9 ya había resultados que indicaban el foco de contagio no le llegaron a usted y era una pista equivocada y le llevaron a otro sitio.

Nos llevaron a otro sitio. La de 'La Mechá' nos llegó el día 14 y actuamos rápidamente.

¿Qué les ha llevado a paralizar esta semana la fábrica y analizar el resto de productos? ¿Tienen sospechas?

No, mañana saldrá el análisis. Se pidió hace días al ayuntamiento de Sevilla el análisis de la cadena de producción de esta empresa. No es que tengamos sospechas de otros productos específicos, pero como no sabemos el foco, donde se ha contaminado esta carne mechada, no sabemos en qué punto se ha contaminado... Sabemos que se hace en horneado a temperaturas altas que destruyen las bacterias. Tiene que ser entre el terminado del horneado o el envasado. Puede ser instrumental, el propio plástico, manipulación... Como no sabemos fijo cual es el foco, por eso hemos comunicado la analítica y la paralización cautelar.

¿Por qué esta decisión no se toma cuando se conoce que es esta carne mechada el origen del foco?

A lo mejor se tenía que haber confirmado en el origen del foco... Teníamos certeza de que era esta carne mechada, de lo otro no teníamos ninguna. En la encuesta epidemiológica que hemos hecho a cada paciente las encuestas se dirigen a la carne mechada de 'La Mechá'. No tenemos la certeza de que sea en cualquier otro producto, pero como precaución tomamos esta medida.

¿Contemplan algún tipo de sanción?

Eso habrá que estudiarlo, mirarlo y hacer inspección a nivel de ayuntamiento. Si hay tema de corte administrativo entraremos nosotros. En tema judicial, los pacientes y cada uno que actúe según su criterio. Si hay que tomar alguna medida sancionadora, lo haremos.