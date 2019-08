España está sufriendo el mayor brote de listeriosis que se ha registrado, con un balance de al menos 200 casos. En Andalucía, comunidad donde se originó el brote, hay confirmados 161 afectados. Algunos tan graves como el caso de María Teresa Reyes, que ha contado en Hoy por Hoy que ha perdido a su bebé estando embarazada de 18 semanas. En La Ventana hablamos con Encarna Castellano, alcaldesa de Chucena, el pueblo con más afectados de España.

El número de afectados alcanza ya los 30 en la localidad onuvense. "Han vuelto a casa, aunque algunos han tenido que volver porque no les remitía la fiebre. Ahora mismo solo hay hospitalizada una mujer embarazada". Esta carne se consume mucho en toda la comarca, sobre todo ahora en las fiestas del 14 al 17 de agosto. "Son las fiestas grandes y tenemos la tradición de abrir las puertas y todos los vecinos pasan a tomar algo y esta carne no falta en la mesa".

"Esa confianza que tenemos los consumidores de leer las etiquetas y que han pasado todos los registros la hemos perdido", explica Castellano. Con sus 2.200 habitantes, todos los vecinos se conocen, por lo que la preocupación crece, aunque "todo el mundo está tolerando bien la medicación y respondiendo bien".

"Yo entiendo la alarma social. Tú vas a comprar los productos y es una ruleta rusa, ¿me pondré malo o no me pondré malo?", nos comenta. Castellano cree que ha cundido un poco el nerviosismo por culpa de la desinformación. "Yo entiendo que hay errores humanos, pero si esto ya se sabía desde el 9 de agosto... en Chucena no se hubiese vendido ¿Dónde se rompió la cadena?".