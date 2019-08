Alejandro Valverde: "Carapaz era el jefe de filas junto a Quintana, pero saldremos con las mismas ganas"

Alejandro Valverde, actual campeón del Mundo, pasó por El Larguero para explicar cómo afronta la próxima Vuelta sin su compañero Carapaz. "Tenemos que cambiar la estrategia: para nosotros era el jefe de filas junto a Nairo Quintana, era la gran baza para Movistar", explicó.

"Sigo teniendo el gusanillo, cuando pierdas eso es el momento de retirarse. Quiero dar las gracias a la vuelta por darme el dorsal 1º. Además, llevar el maillot de campeón del mundo, no le puedo pedir más a este inicio vuelta", comenzó a explicar.

Una de las polémicas antes del comienzo de la Vuelta ha sido la ausencia de Carapaz. El ecuatoriano no participará debido a una "fuerte contusión en su hombro derecho y numerosas heridas" debido a una caída al participar en un carrera en Holanda sin el visto bueno del equipo.

"Uno no está libre de caerse, tuvo una caída donde todos sabemos y ha intentado recuperarse para llegar a tiempo a la vuelta. De una semana a la otra es muy difícil recuperarse. Por su puesto que tenemos que cambiar la estrategia: para nosotros era el jefe de filas junto a Nairo Quintana, era la gran baza para Movistar, pero saldremos con las mismas ganas", añadió.

"Es raro nombrar a otro como jefe de filas, pero hay que ser realista. Tengo 39 años y el tiempo que llevo al máximo nivel. Todo cuerpo tiene su límite. Estoy en un equipo, y si hay corredores más jóvenes que pueden tener más opciones, lo voy a respetar al cien por cien. Lo importante es el equipo", explicó.

Sobre los cambios en el Movistar Team, Valverde dijo que "se van compañeros importantes pero viene gente muy buena: veteranos y jóvenes. Enric Mas ha demostrado que es un corredor que tiene opciones. Este año en el Tour tenía a Alaphilippe y él se dedicaba a estar a su lado".

Respecto a qué le pide a esta Vuelta, Valverde lo tuvo claro. "Le pido que acompañe las lesiones, las salidas y la salud. Si pasa eso, lucharemos y haremos disfrutar a todo el mundo. Es una vuelta que tiene muy buen recorrido, no se me adapta mal. Pero iré día a día", explicó.

"Me daría muchísimo gusto revalidar el título de campeón del mundo, pero no es una obsesión como el año pasado, que sabía que era una de mis últimas oportunidades. ¿Ganar otra vuelta u otro mundial? Cincuenta - cincuenta, no me puedo mojar", añadió.