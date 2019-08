Álvaro Benito: "El gesto de Neymar no va a llegar, no se va a cerrar puertas"

Siguen pasando los días y el futuro de Neymar Jr. sigue sin aclararse. Restan 9 días para el cierre del mercado de fichajes y el brasileño se mantiene en París a la espera de saber si se quedará en la capital francesa o si se marchará al Barcelona, al Real Madrid o, quien sabe, si otro posible destino.

Este viernes pasó por El Larguero Álvaro Benito para ofrecer su punto de vista acerca del brasileño. "Seguramente Neymar no estaba en los planes de Zidane. ¿La afición? Neymar hace un partido bueno y ya es el ídolo. Es como las veletas, cambia de lado con mucha facilidad. A día de hoy no le seduce a nadie por la imagen que proyecta Neymar en lo extra futbolístico. Si preguntas a día de hoy, seguramente nadie lo quiera, pero hace dos partidos buenos y ya es el ídolo. Así es como funciona esto".

Además, también avisó del hecho de que Neymar, lo normal, es que no tenga como primera opción al Real Madrid. "Seguramente no, yo si he jugado en un sitio y en una ciudad que ya conozco, y conociendo a los compañeros, si puedo elegir vuelvo donde he sido feliz. Si valora ciertas cosas sabrá que en el Real Madrid puede ser el número 1 del equipo, aunque luego hay que demostrarlo en el campo, mientras que en el Barcelona hasta que no se retire Messi seguirá siendo el número 2. Por ese lado si lo piensas friamente podría preferir al Real Madrid".

Por otro lado, Manu Carreño contó este jueves en El Larguero que el Barcelona cree que si hacen una oferta más importante por Neymar, el jugador diría públicamente que quiere ir al Barça, algo que Álvaro Benito considera poco probable. "El gesto de Neymar no va a llegar porque él no se puede cerrar puertas. Si hace un gesto y luego no se acaba de fraguar lo del Barça se va a quedar en un sitio en el que él no quiere estar y en el que los aficionados están de uñas con él. Yo creo que no sería acertado por parte de Neymar, tiene que dejarse querer por muchas novias".