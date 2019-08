Las huelgas en las compañías aéreas protagonizan el final del verano

Ryanair cerrará finalmente las bases de Girona, Las Palmas, Tenerife Sur y Lanzarote, una decisión que puede acarrear el despido de 512 trabajadores: 164 personas en Girona, 156 en Tenerife Sur, 110 en Las Palmas y 82 en Lanzarote. El sindicato de pilotos SEPLA no ha descartado la posibilidad de unirse a la convocatoria de huelga. Los paros están convocados para todos los viernes y domingos del mes de septiembre.

Tal y como se había anunciado, los paros serán los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, tras no haberse alcanzado un acuerdo entre los sindicatos convocantes, USO y Sitcpla, y la dirección de Ryanair.

El personal de tierra de Iberia también irá a la huelga: el del Aeropuerto de Barcelona-El Prat el 24, 25, 30 y 31 agosto; el del Aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid-Barajas el 30 y 31 de agosto y el del Aeropuerto de Bilbao el 8 y 9 de septiembre.

Todas las compañías han habilitado un apartado en sus respectivas páginas web donde se puede comprobar en todo momento el estado de los vuelos.

Huelgas en Portugal y Reino Unido

En el caso de Portugal, los trabajadores de Ryanair protestan porque la normativa laboral que se les aplica no es la suya, sino la de Irlanda, (país al que pertenece la compañía), que es más desfavorable para ellos en cuanto a derechos: las indemnizaciones por despido, por ejemplo, son menores.

Un reglamento europeo de 2012 y varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligan a la aerolínea a aplicar las leyes laborales del país en el que se inicia y acaba la jornada laboral, pero ofrece un periodo transitorio para que se aplique la normativa, algo que, según los sindicatos portugueses, aún no se ha producido. Hasta el domingo hay convocados paros y, de momento, el seguimiento es mínimo, según informa la compañía.

Los pilotos británicos, por su parte, protestan por mejoras salariales. La huelga comenzó el miércoles 21 de agosto y acabará el domingo 25. Hay convocado nuevos paros para el 2,3 y 4 de septiembre.

Los derechos del pasajero ante una cancelación

Un reglamento europeo de 2004 el que obliga a indemnizar al pasajero en determinados supuestos y en función de la ruta que hagamos. Concretamente, si el vuelo se cancela, las compañías están obligadas a reembolsar el importe íntegro del billete o a recolocar a los pasajeros en otro. También deben avisar con al menos 15 días de la cancelación. Si no es así, entonces también tienen que indemnizar económicamente a los clientes, salvo en el caso de que la cancelación sea por causas extraordinarias. Y la huelga, dice la normativa, no lo es. Malú Aragonés, portavoz de Airhelp, lo aclara: “se considera causa extraordinaria cuando son fenómenos meteorológicos o emergencias médicas. Las huelgas no son consideradas como causa extraordinaria.

Algunas compañías aéreas se han negado en algunas ocasiones a pagar estas indemnizaciones: hacían una interpretación del reglamento europeo para alegando que sí que lo es. Sin embargo, en abril del año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó lo contrario. Por ello, según Aragonés, “debemos tener mucho cuidado con los documentos que firmamos con la aerolínea con la que viajemos y leer la letra pequeña, porque podemos estar renunciando por escrito a la indemnización o alguno de los derechos que tenemos sin saberlo”.