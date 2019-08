"Hombres por la Igualdad", otra cara de la lucha feminista

"Los hombres no solemos tener trayectoria ni experiencias previas en mirarnos hacia nosotros mismos [*] Esto se hace aún más difícil si, además, hemos de incluir la perspectiva de género, ya que habitualmente hemos considerado que esta cuestión sólo afectaba a las mujeres y, por tanto, no la tenemos incorporada a la visión de nuestra propia vida". Así explica la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en su web por qué los grupos de hombres son necesarios y, sobre todo, ayudan a compartir las dificultades de aplicar la igualdad a la vida diaria cuando has sido educado en el machismo. "El patriarcado ha estrangulado a las mujeres a lo largo de la historia, pero también nos ha dicho a los hombres cómo debemos ser. Ahora hay que iniciar un proceso de deconstrucción que no siempre es fácil y que nos plantea muchas dudas", comenta uno de los integrantes del grupo de reflexión que se reúne periódicamente en el Espacio de Encuentro Feminista de La Latina, en Madrid. "Los grupos de hombres son el mejor instrumento de cambio que tenemos", cuentan, "aquí muchos de nosotros encontramos los referentes necesarios que no tenemos en el exterior".

Lejos de lo que pudiera parecer, estas reuniones no son una clase magistral de feminismo. "Hay varias reglas, como dar por superados ciertos conocimientos básicos sobre igualdad, y tampoco se juzga ni se interpela a nadie, diga lo que diga". Y la más importante: la confidencialidad. En este caso se la saltaron, pues nos permitieron colarnos, por un rato, en esta particular tertulia...