Bori Fati: "Yo puedo morirme hoy, mi hijo ha debutado con el Barça"

Anssumane Fati, el jugador nacido el 31 de octubre del 2000, ha debutado hoy con el Barça y se convierte en el segundo jugador más joven en hacerlo. Su padre, notablemente emocionado y alegre por el debut, habló en Carrusel sobre los sentimientos que tuvo al ver a su hijo con la camiseta blaugrana en el Camp Nou: "Yo puedo morirme hoy, mi hijo ha debutado con el Barça. Hoy estábamos diez familiares en el estadio", sostuvo.

A su vez, el padre del joven de 16 años habló sobre el momento en el que se enteró que su hijo podía debutar con el FC Barcelona: "Se puede esperar de todo como futbolista, pero esto es el Barça, no es cualquier equipo. En la vida imaginaba que podía pasar esto. El sábado mismo nos dicen que podía debutar", añadió.

Para finalizar, Bori Fati concluyó diciendo: “Cuando me dijo que iba convocado con el primer equipo le respondí si estaba de broma. No me lo creía, pensaba que no era verdad”.