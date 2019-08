Pedja Mijatovic: "Si la plantilla se queda como está puede competir pero no podemos ser tan optimistas"

El ex-futbolista merengue habló y analizó en profundidad para los micrófonos de El Larguero la situación de el Real Madrid en el actual mercado de fichajes. Mijatovic, no dudó en hablar de Neymar y en dar a conocer, nuevamente, su postura acerca del brasileño: "A mi personalmente me gustaría ver a Neymar en el Real Madrid, aunque no soy optimista de que pueda llegar", sostuvo el montenegrino.

Además, Mijatovic también valoró, desde su punto de vista, el actual mercado de traspasos del conjunto merengue al que le ha faltado una reacción contundente según su opinión: "Yo pensaba que iba a haber muchos más cambios (...) Yo esperaba un poquito más este verano, con jugadores más contrastados y no tan jóvenes. Creo que ya el mercado ha terminado pero con el Real Madrid nunca se sabe", sentenció.

El ex futbolista del Real Madrid y ahora colaborador de Carrusel Deportivo y El Larguero, sostuvo que, para él, "parece ser que el único jugador que de momento puede marcar la diferencia es Hazard". Acto seguido, valoró la plantilla y culminó hablando sobre sus expectativas del equipo dirigido por Zidane: "Un centro campista de nivel le vendría bien al Real Madrid (...) Si la plantilla se queda como está en este momento, puede competir pero no podemos ser tan optimistas de decir que somos los mejores. Hay que saber que hay otros equipos que en este momento están mejor", concluyó Mijatovic.