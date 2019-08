Cautela de los sindicatos ante la bajada de horas extra: "Habrá empresarios que trampeen los registros"

Desde hace 10 años, la cifra de horas extra realizadas por los trabajadores españoles no ha dejado de aumentar. Según el análisis realizado por Randstad de la Encuesta de Costes Laborales, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se hicieron más de 166 millones de horas remuneradas fuera de la jornada laboral, un 3,8% más que el curso anterior. Casi la mitad de los profesionales liberales (46%) reconocía hacer más de 4 horas extra semanales y, ante este panorama, patronal y sindicatos negociaron la implantación de un registro de las horas efectivas de cada trabajador para combatir esas horas extra no pagadas, que ni cobraba el trabajador ni se cotizaban a la Seguridad Social. Según publica este martes el diario El País, el ese registro comienza a dar sus frutos y las horas extra han caído un 19% en el segundo trimestre de este 2019, un 11,7% si se compara con el mismo periodo del año anterior.

Los sindicatos reciben esta bajada con cautela. Insisten en que hay denunciar a los empresarios que no cumplan con el pago reglamentario de las horas extras porque consideran que la medida no garantiza al 100% que puedan cometerse abusos: "Muchos trabajadores se ven obligados a realizar estas horas extra para llevar un salario justo a casa y es que lo que tenemos es fruto de esa reforma laboral de 2012 que incrementa el poder autoritario del empresario", denuncia en Hoy por Hoy Mari Cruz Vicente, de CCOO, que por eso cree que es prioritario que haya "un gobierno rápido y un gobierno progresista" que reforme esa ley. En cualquier caso, reconoce que "es interesante" esa bajada de horas extra y que ese registro sí es útil "para que los trabajadores puedan tener acceso a esos datos y la inspección pueda actuar" en caso de abuso porque "antes las dificultades eran muy grandes porque no había pruebas que confirmaran que se habían hecho jornadas superiores".

En la misma línea que CCOO, Isabel Araque, de UGT, señala que, como ya se ha hecho en el pasado, "habrá empresarios que trampeen" esos registros: "Si nosotros tuviésemos conocimiento de que se está trampeando documentación, no les quepa duda de que los delegados y delegadas de los centros de trabajo van a entrar por la vía de lo social a denunciar ese trampeo".