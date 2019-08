"No es justo meter a la reina a arreglar un lío que los políticos británicos no han podido resolver"

Este pasado miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson, pedía a la reina Isabel que disolviese el Parlamento con el objetivo de que nada ni nadie pueda bloquear la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En ‘Hoy por hoy’ hemos hablado con David Mathieson, exasesor del Gobierno británico del Partido Laborista, quien cree que todo esto que está pasando es “la crisis más grave de la política británica.”

Sobre la decisión de hacer a la reina Isabel II una de las protagonistas en el camino del brexit duro, Mathieson asegura que “no es justo meter a la reina a arreglar un lío que los políticos y ciudadanos británicos no han podido resolver.”

“El primer ministro ha alterado la Cámara de los Comunes para que no haya debate”, explica Mathieson. El propio exasesor y analista considera que “no hay consenso” algo que complica la resolución del problema en un Estado en el que la Constitución no tiene las normas por escrito, sino que se han de consensuar. Un consenso que está ausente no solo a la hora de decidir la salida del espacio europeo, sino también entre los partidos de la oposicion.

Ante el anuncio de Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa, de buscar el impulso de un nuevo referéndum de independencia, Mathieson indica que para los tories "Escocia es un lastre, políticamente hablando", y asegura que