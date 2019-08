Los especialistas recomiendan vacunar de sarampión entre los 35 y 50 años

La OMS ha alertado del aumento de casos del sarampión en Europa. El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología Pere Godoy es partidario de que la población entre 35 y 50 años se vacune del sarampión: "España es un país bastante líder en cobertura vacunales, pero sí es cierto que la vacuna triple vírica que se utiliza para el sarampión se introdujo en el calendario en 1980 y hay todo un grupo de personas, entre los 35 y los 50 años, que no se vacunaron en su momento. Aquí podemos tener bolsas de población que sería aconsejable que cuando contacten con su médico de atención primaria por cualquier motivo, que revisen su estado vacunal y si no lo están y no tienen certeza de haber pasado la enfermedad, que se vacunen. Esto sería muy recomendable", explica Godoy.

Godoy explica que en países con sistema sanitarios importantes como Francia o Alemania hay bolsas de población que por diversas razones no se vacunan y cuando se introduce el sarampión en estas comunidades, se producen brotes.

Europa registra más casos de sarampión hasta junio que en todo 2018

Europa registró en el primer semestre de este año 89.994 casos de sarampión, más que en todo 2018 (84.462), informó hoy la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó del resurgir "dramático de la enfermedad".

Los datos muestran que continúa la tendencia al alza iniciada en los últimos años, pasando de 5.273 casos en 2016 a 25.863 en 2017, según la Comisión Regional Europea para la verificación del sarampión y la rubeola, que se basa en los datos de los 53 países que componen el área europea de la OMS.

Esta comisión ha constatado que por primera vez desde que se inició el proceso de verificación en la región en 2012, cuatro países han perdido el estatus de haber erradicado la enfermedad -Reino Unido, Albania, República Checa y Grecia-, mientras otros dos (Austria y Suiza) lo han alcanzado.

Esa condición, que exige haber demostrado la interrupción de la transmisión endémica durante al menos 36 meses, la tenían a finales del año pasado 35 países de la región (entre ellos España), dos menos que un año antes. Dos países han interrumpido la transmisión endémica de 12 a 35 meses, mientras que el resto la mantienen o la han restablecido.

37 muertes por sarampión

"El restablecimiento de la transmisión del sarampión es preocupante. Si no se alcanza y se mantiene una alta cobertura de inmunización en cada comunidad, niños y adultos sufrirán de forma innecesaria y algunos morirán", señaló en un comunicado el presidente de esa comisión, Günter Pfaff.

Casos de sarampión resgistrados en Europa duranta el primer semestre de cada año (OMS). / EPDATA

Los datos provisionales de 2019 registran 37 muertes por sarampión, la mitad de los que hubo en todo el año anterior, según la oficina regional de la OMS, con sede en Copenhague. En el caso de la rubeola, 39 países habían eliminado la enfermedad a finales del año pasado (España incluido), dos más que en 2018.

La directora de la oficina regional de la OMS, Zsuzsanna Jakab, resaltó los "grandes esfuerzos" realizado para avanzar hacia la eliminación del sarampión, pero avisó de que los brotes actuales demuestran la necesidad de impulsar más medidas.

"Activando la respuesta de emergencias, la OMS ha aumentado el foco en eliminar el sarampión y actualizar su acción. Es el momento de abordar sistemas de salud, determinantes y retos sociales que podrían haber permitido que este virus mortal persista en la región", señaló Jakab.