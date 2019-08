Cada niño "cuesta" 172 euros al mes

Organización de consumidores y usuarios OCU

El estudio de OCU se basa en una encuesta realizada a mil familias. Según el mismo el gasto escolar medio anual en España asciende a 1.993 euros por niño. En función al nivel de estudios la cifra varía: 1.837 euros si se trata de un alumno de Educación infantil, 2.079 euros en Primaria, 1.920 en ESO y 2.061 de Bachillerato.

Algo más de 170 euros en uniformes, de 124 a 264 euros en libros o algo más de 100 euros en material escolar variado es alguna de las divisiones del presupuesto escolar que los españoles destinan a la vuelta al cole. Y es que el gasto medio mensual por alumno a lo largo del curso que ahora comienza rondará los 172 euros.

Kelisto.es

El comparador online ha cifrado el coste de la vuelta al cole en un total de 879 euros. Según su informe el coste de regresar a las clases ha pasado de 772 a 869 euros en 10 años, lo que supone un incremento del 14%.

El estudio divide los datos por comunidades donde las peor paradas son la Comunidad Valenciana -con un impacto del 4% en el presupuesto familiar- y Extremadura -con un 3,5%-. Las menos afectadas son La Rioja y Navarra con un nivel de incidencia en el presupuesto familiar del 2,3% y el 2,7% respectivamente.

10 claves para ahorrar para ahorrar en la vuelta al cole

La vuelta al cole supone un desembolso importante para muchas familias y “gestionar” bien todas las compras pueden ahorrarnos bastante dinero. Estas son algunas claves básicas para conseguir abaratar el regreso a las aulas de nuestros hijos.

1. Lista: Elabora una lista de las necesidades reales, además de las básicas como libros, uniforme...

2. Buscar: Busca y compara en todo el material escolar y podrás conseguir mejores precios.

3. Aprovechando: Revisa lo que tienes de otros años, de hermanos, familiares, amigos...Desde ropa a mochilas: no tengas reparo en preguntar a amistades y conocidos.

4. Ofertas: través de la red, ahora es muy fácil saber dónde hay ofertas, descuentos, buenos precios...

5. Segunda mano: Hay portales que te permiten acceder a todo tipo de materiales de segunda mano - equipamiento, libros…- que te pueden evitar muchos gastos innecesarios. Es económico y sirve para reciclar…

6. Sin niños: No es buena idea ir a comprar el material escolar con los hijos porque querrán los que más les atraen, como dibujos de serias infantiles, que son más caros...

7. Bibliotecas: Para el concepto “libros recomendados” puedes ver alternativas que te ofrecen las bibliotecas.

8. Ayudas: Ten en cuenta las ayudas que proporcionan algunas Comunidades Autónomas y otras instituciones.

9. Escalonar compras: En los uniformes o la ropa puedes escalonar las compras para no tener que desembolsar tanto dinero de golpe.

10. Créditos: Ojo con recurrir a cortos créditos cuyos intereses no suelen ser precisamente muy ventajosos para el usuario.